Несмотря на пандемию COVID-19, компании продолжают нанимать сотрудников

Инновации

На фоне пандемии COVID-19 и постоянного роста показателей заражений и смертности, ситуация на рынке трудоустройства остается нестабильной. В частности, представителям малого и среднего бизнеса пришлось ограничить или полностью остановить процессы найма новых сотрудников. Это усугубило ситуацию на рынке труда во всех отраслях, и сейчас найти работу в Украине практически невозможно.

Кроме того, ситуация обострилась из-за массовых увольнений. Уровень безработицы не только в Украине, но и в мире постоянно растет. Экс-министр экономики, Тимофей Милованов прогнозирует, что из-за кризиса, возникшего вследствие пандемии, рабочие места могут потерять 500 тысяч украинцев. Тем временем, в США остались без работы уже десятки миллионов граждан.

К счастью, некоторые компании, особенно в IT-сфере, продолжают нанимать сотрудников. Одна из таких компаний, DB Best Technologies, находится в Сиэтле, и занимается управлением данными и разработкой программного обеспечения. Самое большое представительство компании находится в Украине, а еще 5 филиалов работает по всему миру.

Реальный пример: DB Best Technologies

С момента основания в 2002 году компания DB Best разработала фреймворк для миграции баз данных, который лёг в основу Microsoft SQL Server Migration Assistant (SSMA). В 2005 году этот фреймворк приобрела компания Microsoft. Сегодня пользователи, начиная от малых бизнесов и заканчивая огромными корпорациями, используют SSMA, чтобы перевести свои базы данных и приложения на Microsoft SQL Server.

Начиная с 2008 года, DB Best сосредоточились не только на разработке ПО, но и на сервисах, связанных с облачными хранилищами и базами данных, а также бизнес аналитике, углубленном анализе данных, машинном обучении, дизайне и разработке мобильных и веб-интерфейсов.

Компания сотрудничает с такими известными корпорациями как Microsoft, Amazon, Sephora, Emerson, MCG, GBST, и другими. Для Amazon, команда DB Best разработала инструмент AWS Schema Conversion Tool (SCT), который является неотъемлемой частью AWS Database Migration Service (DMS). На данный момент экспертиза DB Best находит применение практически в каждой отрасли, начиная со здравоохранения и финансов и заканчивая сферой благоустройства. Среди клиентов компании встречаются и представители малого бизнеса и крупные компании из списка Fortune 100.

В то время как многие компании прекратили работу из-за COVID-19, DB Best продолжает обслуживать своих клиентов в обычном режиме. Компания перешла в режим дистанционной работы и избежала волны сокращений. Согласно информации на сайте компании, на данный момент в DB Best— 125 открытых вакансий. Компания приглашает на работу специалистов различного профиля, от рекрутеров, администраторов баз данных и программистов до архитекторов решений.

COVID-19 заставил бизнес кардинально пересмотреть подход к найму новых сотрудников. Все собеседования в DB Best теперь проводятся онлайн. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и кандидатов.

Рецессия не помешает бизнесу развиваться

DB Best, как и другим компаниям в отрасли информационных технологий легче существовать в условиях кризиса. Большинство корпораций все еще нуждаются в оптимизации и администрировании больших объемов данных. Кроме того, спрос на услуги таких компаний как DB Best возрастает, поскольку они способны оптимизировать бизнес, сэкономив миллионы долларов его владельцам. Таким образом, для DB Best открывается новая возможность помочь клиентам модернизировать устаревшие программы и серверную инфраструктуру, и поддерживать их работу после модернизации.

Возрастающий спрос на услуги — не уникальное явление для DB Best. Многие компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, архитектурных и облачных решений, а также те, что работают по модели SaaS (Software as a Service), отмечают, что спрос на их услуги возрос.

Удаленная работа как гарантия безопасности команды

До недавнего времени немногие компании предоставляли сотрудникам возможность работать из дома. Теперь такую возможность получили все, но не все компании оказались к этому готовы.

В DB Best давно работают распределенные команды, сотрудники в которых находятся на разных континентах. Поэтому в компании все было готово для эффективной работы на удаленной основе. Компании удалось в рекордно короткие сроки наладить процессы контроля и управления сотрудниками и обеспечить их всеми необходимыми ресурсами.

Эти изменения не сказались на производительности команды — многие сотрудники отмечают, что стали начинать свой рабочий день раньше и работать сосредоточеннее. К тому же, возросла лояльность сотрудников к компании.

В условиях глобализации, удалённая работа не стала чем то новым. Пандемия COVID-19 заставила многие компании, которые прежде не одобряли формат удаленной работы, пересмотреть их внутреннюю и внешнюю политику. Сотни сотрудников DB Best из 6 офисов по всему миру, сейчас работают удаленно. Для них компания создала необходимую инфраструктуру, а для клиентов сохранила неизменно высокий уровень услуг.

Если вы заинтересованы в новых карьерных возможностях в IT сфере, присылайте резюме на сайт https://www.dbbest.com/company/careers/.