Самые популярные профессии в Украине: кого работодатели ищут чаще всего

Наиболее востребованными в Украине считаются специалисты в сфере оптовой торговли и дистрибуции.

В октябре украинские компании больше всего искали специалистов в сфере розничная торговля — таких вакансий было размещено 17 521. Меньше всего – дизайнеров, 40. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Более 10 тысяч вакансий были опубликованы для сотрудников оптовой торговли и дистрибуции — 10 171. Таким образом, специалисты по продажам остаются наиболее востребованными в Украине.

На третьем месте по числу вакансий находится гостинично-ресторанный бизнес — 9 868. Следующими по востребованности являются следующие сферы:

силы обороны – 6 983;

медицина, здравоохранение, аптеки – 6 503.

А вот меньше всего в Украине ищут специалистов по дизайну. Таких вакансий в октябре было размещено всего 40. Среди наименее востребованных профессий также:

шоу-бизнес, искусство, культура – 163;

туризм – 215;

лесная промышленность, лесообработка – 274;

горная промышленность – 284.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.

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