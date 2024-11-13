Найпопулярніші професії в Україні: кого роботодавці шукають найчастіше

Найбільш запитуваними в Україні вважаються фахівці у сфері оптової торгівлі та дистрибуції.

У жовтні українські компанії найбільше шукали фахівців у сфері роздрібної торгівлі — таких вакансій було розміщено 17 521. Найменше — дизайнерів, 40. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Понад 10 тисяч вакансій було опубліковано для співробітників оптової торгівлі та дистрибуції — 10 171. Отже, фахівці з продажу залишаються найбільш запитуваними в Україні.

На третьому місці за кількістю вакансій перебуває готельно-ресторанний бізнес — 9 868. Наступними за запитуваністю є такі сфери:

Сили оборони — 6 983;

медицина, охорона здоров'я, аптеки — 6 503.

А от найменше в Україні шукають фахівців із дизайну. Таких вакансій у жовтні було розміщено всього 40. Серед найменш запитуваних професій також:

шоу-бізнес, мистецтво, культура — 163;

туризм — 215;

лісова промисловість, лісообробка — 274;

гірнича промисловість — 284.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати пропонують фахівцям із потрібним компаніям досвідом.