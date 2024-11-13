Найпопулярніші професії в Україні: кого роботодавці шукають найчастіше
Найбільш запитуваними в Україні вважаються фахівці у сфері оптової торгівлі та дистрибуції.
У жовтні українські компанії найбільше шукали фахівців у сфері роздрібної торгівлі — таких вакансій було розміщено 17 521. Найменше — дизайнерів, 40. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".
Понад 10 тисяч вакансій було опубліковано для співробітників оптової торгівлі та дистрибуції — 10 171. Отже, фахівці з продажу залишаються найбільш запитуваними в Україні.
На третьому місці за кількістю вакансій перебуває готельно-ресторанний бізнес — 9 868. Наступними за запитуваністю є такі сфери:
- Сили оборони — 6 983;
- медицина, охорона здоров'я, аптеки — 6 503.
А от найменше в Україні шукають фахівців із дизайну. Таких вакансій у жовтні було розміщено всього 40. Серед найменш запитуваних професій також:
- шоу-бізнес, мистецтво, культура — 163;
- туризм — 215;
- лісова промисловість, лісообробка — 274;
- гірнича промисловість — 284.
Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.
Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати пропонують фахівцям із потрібним компаніям досвідом.