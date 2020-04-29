Из-за запрета на покупку земли юрлицами один гектар может стоить всего $2 тыс., – нардеп

Изначально предполагалось, что один га будет стоить $4-5 тыс.

После запуска рынка земли 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить $2000. Об этом в интервью ЭП рассказал соавтор закона и глава арграрного комитета Рады нардеп от "СН" Николай Сольский.

По словам Сольского, цена одного гектара может быть ниже чем планировалось ранее из-за ряда ограничений, в т.ч. запрета на покупку земли юрлицами и иностранцами.

Таким образом, уточняет нардеп, есть риски того, что арендаторы (физ- и юрлица) купят землю дешевле, а ее владельцы получат меньше денег.

"При такой модели рынка один гектар будет стоить $2000 вместо $4-5 тыс., в случае, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка", – говорит депутат.

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз назначения. Рынок земли открывается с 1 июля 2021.

Поначалу землю смогут покупать только украинцы и только площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую возможность получат и юрлица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли.

Закон запрещает продавать государственные и коммунальные земли. Вопрос же, предоставлять ли право покупать землю иностранцам, будет решаться на референдуме.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.