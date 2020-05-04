Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, – Ермак

Часть депутатов из провластной партии "Слуга народа" выступают против этого законопроекта

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что необходимый для заключения нового соглашения с МВФ банковский законопроект №2571-д будет принят Верховной Радой в ближайшее время.

"Некоторые политические силы пытались заблокировать его принятие, было внесено рекордное количество поправок. Но это нас не остановило, и парламент принял решение, которое дает возможность избежать злоупотребления демократическими процедурами. Парламент принял изменения в регламент, которые дают возможность рассмотреть этот закон во втором чтении по упрощенной процедуре, и я считаю, что это произойдет в ближайшее время", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Ермак признал, что некоторые депутаты из провластной партии "Слуга народа" выступают против этого законопроекта. "Но для большинства людей в Украине сегодня это очень важно. Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции. Я уверен, что этот закон будет принят парламентом, и мы получим первый транш средств от МВФ", – подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.

В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.

От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.

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