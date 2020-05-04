Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, – Ермак
2020-05-04 19:52:00
Часть депутатов из провластной партии "Слуга народа" выступают против этого законопроекта
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что необходимый для заключения нового соглашения с МВФ банковский законопроект №2571-д будет принят Верховной Радой в ближайшее время.
"Некоторые политические силы пытались заблокировать его принятие, было внесено рекордное количество поправок. Но это нас не остановило, и парламент принял решение, которое дает возможность избежать злоупотребления демократическими процедурами. Парламент принял изменения в регламент, которые дают возможность рассмотреть этот закон во втором чтении по упрощенной процедуре, и я считаю, что это произойдет в ближайшее время", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
Ермак признал, что некоторые депутаты из провластной партии "Слуга народа" выступают против этого законопроекта. "Но для большинства людей в Украине сегодня это очень важно. Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции. Я уверен, что этот закон будет принят парламентом, и мы получим первый транш средств от МВФ", – подчеркнул он.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.
В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.
От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков.
- 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодательным спамом", который вводит возможность рассмотрения законопроектов во втором чтении по ускоренной процедуре, если к ним подали большое количество правок. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия спрогнозировал, что с его помощью "антиколомойский законопроект" смогут принять за одно заседание.