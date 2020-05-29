"Новая почта" с 1 июня ограничит срок бесплатного хранения посылок

Компания возвращает условия, которые существовали до введения карантина из-за коронавируса

С 1 июня возобновляется взимание платы за хранение отправлений, сообщила "Новая почта".

Как это было и до карантина, посылки будут бесплатно храниться семь календарных дней, на восьмой день будет начисляться плата за хранение.

"В городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", – отметили в компании.

Для отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, плата за хранение не будет начисляться до 7 июня включительно, а первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать после 1 июня, будут действовать стандартные условия (бесплатное хранение сесь дней).

Напомним, "Новая почта" ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране были введены ограничения в работе городского и междугороднего транспорта.

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