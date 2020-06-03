МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 9 июня

Также совет директоров Фонда даст оценку по предыдущей программе сотрудничества EFF

Совет директоров Международного валютного фонда во вторник, 9 июня, намерен рассмотреть заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by.

Предварительная повестка дня заседания совета опубликована на сайте МВФ.

Также совет директоров даст оценку по предыдущей программе сотрудничества с Украиной (EFF), открытой в 2015 году.

Кстати, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня.

МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно 5 млрд долларов), чтобы помочь Украине справиться с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли

13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.