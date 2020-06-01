Печерский суд повторно разрешил арестовать Константина Жеваго
Предыдущее решение об аресте было отменено из-за процессуальных нарушений
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-народному депутату, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
"Это решение является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", – сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
Ранее пресс-служба бизнесмена сообщила, что Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским судом в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, постановление судьи было принято с существенными нарушениями Уголовного процессуального кодекса.
Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и кредит". "В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск, и следственным судьей дано разрешение на его задержание", – указывала тогда Генпрокуратура.
В конце сентября ГБР заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.
НБУ 17 декабря 2015 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал Жеваго. Нацбанк намерен забрать у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало его финансовое поручительство в размере 1,54 млрд грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 августа 2019 года ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".
- 23 сентября Жеваго был вызван на допрос в ГБР для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.
- СМИ сообщили, что Константин Жеваго находится за пределами Украины.
- 9 октября ГБР объявило в розыск Жеваго.
- Сам Жеваго отрицает обвинения. По его словам, никаких юридических сообщений ему вручено не было.
- Директор ГБР заявил, что бывший народный депутат Константин Жеваго скрывается в одной из стран Европы.