Глава Минфина: Украина на долговом рынке выглядит как одна из стран Африки и Азии

Глава Министерства финансов Украины поясняет, чем была вызвана задержка в размещении Украиной еврооблигаций. Ушел в отставку глава Нацбанка и поэтому Минфин отменил первую транзакцию 1 июля.

“Это был правильный шаг, — говорит Сергей Марченко в интервью Фокусу. — Благодаря быстрому назначению нового руководителя НБУ, качественной работе наших структурных подразделений и агентов через три недели мы снова вышли на рынок и заняли больше, чем объем отмененного выпуска, — $2 млрд вместо $1,75 млрд. Ставка размещения составила 7,25%, что на пять базовых пунктов ниже, чем в предыдущий раз”.

Ставка украинских евробондов остается невысокой. К примеру, у Литвы доходность пятилетних евробондов составляет 0,35% годовых. Но руководитель Министерства финансов считает, что сравнивать украинские и европейские еврооблигации еще не время: “У нас не так высок кредитный рейтинг. Украину на долговом рынке корректнее сравнить с некоторыми странами Африки и Азии. Наша задача — в течение двух-трех лет повысить рейтинг Украины до инвестиционного класса”, — заключает Сергей Марченко.

Напомним, выпуск новых 12-летних евробондов Украины на 1,75 млрд долларов и выкуп старых были отменены из-за заявления председателя НБУ Украины Якова Смолия об отставке.

Комментаторы тогда отмечали, что "правительство поступило разумно: между краткосрочной целью взять деньги сейчас и долгосрочной целью сохранить доверие инвесторов, выбрали второе".