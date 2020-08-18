Шанс выжить. Предприниматели, которым удалось справиться с коронакризисом

Малый и средний бизнес в период карантина оказался под давлением рисков. Многие не выдержали напряжения — свернулись. Лишь самые стойкие нашли способ преодолеть коронакризис. Фокус пообщался с предпринимателями, которым удалось сохранить и развить свой бизнес в условиях пандемии.

Пандемия негативно отразилась на тех, кто сам себя обеспечивает. Европейская Бизнес Ассоциация в конце мая опубликовала опрос, по итогам которого выяснилось, что 33% малых предприятий в период карантина потеряли 50–75% доходов. Также предприниматели рассказали о резком росте задолженности перед поставщиками, сотрудниками, за аренду и коммунальные услуги. Плюс кредиты — в карантин многие приостановили выплаты по займам (благо НБУ позволил банкам ввести кредитные каникулы, что урегулировано на законодательном уровне). Всего 3% опрошенных предприятий отметили, что развитие их бизнеса в связи с пандемией не изменилось. 7% предприятий рассматривают вариант закрытия бизнеса. С другой стороны, свято место пусто не бывает. Один бизнес закрывается — другой рождается.

Лучшие шансы выжить у тех, кто готов быстро меняться, подстраиваться под новые реалии. Выжившие предприятия отличаются наличием финансовой подушки безопасности

Помощи от государства в этот сложный период бизнес не дождался. Не считать же помощью налоговые каникулы по уплате ЕСВ для упрощенцев и самозанятых. Тогда как в Германии с начала карантина малый бизнес получил разовую помощь в размере €9–15 тыс., а средние предприятия в разных землях ФРГ в связи с падением выручки получили выплату €25–50 тыс. (это без учёта выплаты пособий работникам-физлицам, которые вынужденно ушли на сокращённый рабочий день).

В Украине предприниматели остались один на один со своими потерями. Кто-то лишился площади — в Киеве некоторые арендодатели отличились повышением арендных ставок в период закрытия торговли и точек сферы услуг. Кто-то оказался под прицелом коллекторов из-за накопленных долгов и невозможности рассчитаться. Не менее сложной стала и судьба тех, кто в начале года инвестировал в развитие, а весенний карантин спровоцировал убытки.

И всё же Фокус отыскал предпринимателей, которые не растерялись и продолжили работать в своей нише, развивая бизнес. Лучшие шансы оказались у тех, кто готов быстро меняться, подстраиваться под новые реалии. Кроме того, «выжившие» отличаются не только гибкостью, но и наличием определённой финансовой подушки безопасности. Ведь если рост дебиторской задолженности одних сводит к разорению, то другие, имея запас прочности, способны вложить в развитие нового направления, которое может стать спасением для их бизнеса.

Чем интересны наши герои? Силой, уверенностью в себе, умением признавать собственные ошибки и быстро принимать нетривиальные решения для выхода из сложной ситуации. Эти люди работают на себя, не ожидая поддержки от госструктур и чиновников, обеспечивают рабочие места в разных сегментах экономики — по сути, они создатели ВВП Украины, где их доля составляет порядка 23%. В будущем она наверняка вырастет. Главное, чтобы был шанс выжить.

Улиток на стол

Во время карантина улиточный бизнес семей Козубаш и Нагорных оказался под угрозой. Но предприниматели не растерялись и уже восстановили продажи на уровне прошлого года

Две семейные пары — Виктория и Василий Козубаш (начали в 2018 году), Алла и Любомир Нагорные (начали в 2017 году) — развивали улиточные бизнесы по отдельности, пока в 2018 году не познакомились. Эта встреча объединила семьи. «Мы увидели, что совместные идеи легче реализовать, когда больше людей. Задания легче и быстрее выполняются, когда нас больше», — объясняют Василий и Любомир.

КТО ОНИ: Виктория и Василий Козубаш, Алла и Любомир Нагорные

ПОЧЕМУ ОНИ: Развивают улиточную ферму, продают улиток в Украине и на экспорт

В 2019 году предприниматели запустили совместный проект Franko Snail. В нём они объединили участки для большего урожая в конце сезона, Василий и Любомир занялись консультациями и наставничеством других предпринимателей, наладили продажу улиток в свежем и приготовленном виде в Украине и Литве. Виктория и Алла в конце 2019 года запустили производство полуфабрикатов и блюд из улиток для продажи на отечественном рынке. А в 2020 году организовали экскурсии на ферму для взрослых и детей с развлечениями и дегустацией блюд.

Казалось бы, весёлый бизнес для нескучных людей. И всё же улиточное дело — не самый простой бизнес-путь. Любомир вспоминает, что по первым расчётам затраты составили $10 тыс. Но на ферму потратили в три раза больше.

Другие проблемы этого бизнеса — нечестность его участников. Как вспоминают основатели Franko Snail, поставщики нередко продают улитку, не способную к оплодотворению, из-за чего предприниматели терпят убытки.

Хлопот добавляют другие риски. «Мы боремся с птицами специальными звуковыми сигналами и с грызунами — специальными средствами», — рассказывают Виктория и Алла. Возможен даже побег улиток с фермы. «Если бы не специальное солевое покрытие на ограждении, то они покидали бы фермы», — объясняют Василий и Любомир.

И всё же бизнес предпринимателей развивается. В 2019 году совместная компания выросла в 10 раз по сравнению с 2018 годом, когда каждая семья работала сама по себе. Общая ферма реализовала 4 т живых улиток в Литву, предприниматели наладили отношения с местными заведениями общественного питания в Ивано-Франковске и области, нашли частных клиентов.

В 2020 году хлопот доставил коронавирус. В первые месяцы карантина компания потеряла около 80% рынка сбыта — сказалась ситуация с закрытием ресторанов в Украине и других странах. Предприниматели в начале карантина (март и апрель) не продавали продукцию в другие страны, а значит, теряли доход. Как они объясняют, чем дольше улитка в состоянии сна, тем больше она теряет в весе — следовательно, выше убытки.

Несмотря на трудности, наши герои справились. Они уже вышли на уровень докарантинного 2019 года. В планах — наладить направление гастротуризма и открыть улиточный бар с закусками из улиток. Также намерены экспортировать живых улиток и полуфабрикаты в Италию и Испанию, где улитки пользуются спросом.

Самый модный приговор

Две увлечённые модой киевлянки создают коллекции одежды. Они преуспели в продажах, несмотря на карантин

(Фото: Кирилл Чуботин)

Анна Селюкова и Марина Яхонтова начинали бизнес шесть лет назад с небольшой партии футболок. «Я тогда победила в ТВ-шоу «Холостяк», возникла идея выпустить партию футболок с надписью «Метнись кабанчиком» — фразой, которая была сказана во время одного из эфиров и резко стала популярной», — рассказывает Селюкова.

КТО ОНИ: Анна Селюкова и Марина Яхонтова

ПОЧЕМУ ОНИ: Развивают украинскую одежду Cabanchi.com

Её подруга Марина Яхонтова сразу же подключилась к идее, поскольку всегда увлекалась модными трендами. Продажи сначала шли через соцсети. После футболок появились костюмы, первый офис-склад в Киеве. «Наш путь в бизнесе начинался с малого — небольшие партии, мало моделей, маленький офис, постепенно появился в штате менеджер, затем сделали сайт, переехали в новый офис, открыли шоу-рум в центре Киева», — говорит Марина Яхонтова.

По её словам, сначала девушки сами принимали заказы и разво­зили одежду клиентам. Анна Селюкова отмечает, что отчасти успех Cabanchi.com связан с сарафанным радио. Марина с гордостью называет фишки коллекций: модная одежда на каждый день, которая создаётся для комфорта, при этом идеально сидит в разных размерах.

Анна Селюкова и Марина Яхонтова (фото: Кирилл Чуботин)

Анна и Марина, авторы моделей, в своём деле и руководители, и дизайнеры. «Мы придумываем, а дальше моделями занимается конструктор, в процессе всё дорабатываем. Одна модель может переделываться до десяти раз. Затем утверждённая коллекция отправляется на отшив», — говорит Селюкова. Шьют на двух фабриках по договору — в Киеве и Харькове. Новые коллекции появляются дважды в год.

На момент начала карантина в марте у Cabanchi.com было три магазина — два в Киеве и один в Харькове. «Два наших магазина окупились за год, а вот третий — пока нет, его открытие пришлось на карантин, а поскольку он находится в торговом центре, то по факту не работал», — делится Анна Селюкова. По словам Марины Яхонтовой, после новостей о введении карантина было недоумение, как быть дальше, но бизнес быстро подстроился под новые реалии. «Мы начали активнее развивать онлайн, наши онлайн-продажи выросли по сравнению с докарантинным периодом. Причин тому много: и коллекция очень яркая, и наша целевая аудитория была готова приобретать новую одежду», — отмечает Яхонтова.

В планах Cabanchi.com запуск нового, яркого сайта, акцент на онлайн-продажи, а также переезд киевского шоу-рума в магазин с большей площадью. В других городах пока новых точек не будет, хотя планы на это есть. Предпринимательницы уверены, что такое дело, как одежда, требует искренней любви к моде. «Идея в том, что одежда не должна быть дорогой, но должна быть удобной и модной. И мы уже в этой нише», — резюмирует Анна Селюкова.

Икра чёрная, не заморская

Как украинский предприниматель Антон Яременко основал ферму по выращиванию осетра и кому он продаёт деликатесную чёрную икру

Однажды на борту самолёта Антон Яременко прочитал статью о дефиците чёрной икры на рынке США. Этот момент стал началом его бизнес-истории. Место для фермы сооснователь компании Bester выбрал на берегу Днепра. В 2011 году создал необходимую инфраструктуру: углубил дно водоёма, пробурил скважину для выращивания мальков, закупил вагончики для сотрудников фермы, сделал сети и построил цех для засола икры по международным стандартам качества и безопасности пищевой продукции HACCP.

Малька осетра приобрёл в Украине, Германии, Молдове. Как объясняет Яременко, виды рыб необходимо смешивать для хорошего потомства. Доли в бизнесе разделили на троих: по 25% получили Антон и его отец, ещё 50% — бизнес-компаньон (со временем отошёл от бизнеса, продав 25%).

КТО ОН: Антон Яременко

ПОЧЕМУ ОН: Производит и продаёт чёрную икру (компания Bester)

Ключевые роли в бизнесе разделили так: отец занялся выращиванием осетров, а Антон — сбытом продукции. Осетровый бизнес потребовал значительного капитала. Общие инвестиции в проект — $1 млн личных и заёмных средств. Основные вложения — на строительство цеха для засола икры ($200 тыс.), ещё $100 тыс. понадобились на инфраструктуру фермы, а на мальков осетровых рыб потратили $80–100 тыс.

Первая партия продукции появилась на ферме Яременко в 2017 году. Сооснователь компании объясняет это спецификой бизнеса. «Взрослая особь рыбы даёт икру на пятый-шестой год жизни, поэтому первую партию продукции объёмом 20 кг получили три года назад», — говорит предприниматель. Тогда икру продали украинским продуктовым сетям. Они заинтересовались новым эксклюзивным продуктом и охотно подписали контракты с компанией.

Позднее икра появилась на полках специализированных рыбных, деликатесных и винных магазинов Украины. Украинская чёрная икра быстро привлекла внимание иностранных ретейл-сетей. В итоге 90% продукции, или около 100 кг в месяц, экспортируется в другие страны: США, Австралию, Израиль и Францию. Антон Яременко объясняет спрос со стороны иностранцев высоким качеством украинской икры.

В семейном бизнесе случались сложности — как в первые годы после основания, так и во время коронакризиса. Например, пару лет назад некому было засаливать продукцию. Поэтому Антон Яременко учился на польской ферме в течение трёх месяцев. Бывали проблемы и с ретейлом, когда продукция не продавалась, а компания несла убытки. Хлопот бизнесу добавила пандемия. Сначала компания не доставляла продукцию, потому что не было транспорта. Затем упал спрос из-за самоизоляции и закрытых магазинов.

Сегодня, после месяцев карантина, Bester восстанавливает поставки в другие страны благодаря авиа­сообщению. Яременко охотно говорит о планах, надеется на спад эпидемии. Это позволит выполнить обязательства перед клиентами и получить новые контракты, а значит, вернуть вложенные в икорный бизнес средства. А также построить ферму закрытого типа, что позволит выращивать большее количество рыбы.

Кормить вкусно

Семейный бизнес Юлии и Александра Гудковых в карантин пережил неожиданную трансформацию. Что сделали предприниматели, чтобы не упустить шанс развития

Юлия и Александр Гудковы (сестра и брат) в бизнесе не первый день. На украинском рынке доставки вкусных и полезных обедов в офисы прочно закрепились — до карантина доставляли обеды в 120 офисов Киева. Но в марте всё изменилось. Сотрудников массово переводили на удалённую работу, заказов на доставку в офисы у компании не было. Для предпринимателей это стало серьёзным вызовом. «У нас было два выхода: либо идти в отпуск, либо искать альтернативу», — вспоминает Александр Гудков.

После недолгих раздумий они создали сервис доставки замороженных полуфабрикатов GudFood at home. Сервис предложил несколько опций: готовить по рецептам либо разогревать готовую продукцию, потратив немного времени. Например, на завтрак — сырники или круассаны, на обед — пиццу, пасту, лазанью, блинчики или котлеты, приготовление которых занимает считаные минуты.

КТО ОНИ: Юлия и Александр Гудковы

ПОЧЕМУ ОНИ: Развивают доставку блюд GudFood at home

Этот выбор предприниматели связывают с популярностью итальянской кухни (часть меню уходит корнями в традиции Италии) и простотой приготовления дома, а также нехваткой времени на приготовление еды в связи с плотным рабочим графиком.

На воплощение бизнес-идеи потратили три недели, использовали готовые рецепты, технологические карты и мощности своего производства. Александр взял на себя продажи, Юлия — операционные вопросы, а мама предпринимателей занялась производством.

Затраты на этот новый бизнес составили около $5 тыс. Они понадобились для создания сайта, продвижения в интернете и социальных сетях и для упаковки. Как объясняет Юлия Гудкова, такие маленькие инвестиции связаны с уже готовой технологической базой (1,5 тыс. м) и оборудованием. «Если бы мы начинали с нуля, то минимальные затраты составили бы $20–25 тыс. для помещения, меньше нашего в 10 раз», — объясняет предпринимательница.

С самого начала акцент сделали на раскрутку в социальных сетях. Это дало положительный результат: продажи росли. Но со временем начали падать, хотя вскоре благодаря лояльности клиентов все показатели снова поползли вверх. Юлия Гудкова отмечает, что компания всегда на стороне клиента: если что-то происходит с продукцией, то новую они доставляют за свой счёт. Это сохраняет лояльность клиентов и даёт высокий уровень повторных заказов, они составляют 40% всего объёма.

Сейчас владельцы компании намерены нарастить обороты. «Планируем увеличить число заказов со 100 до 250 в день до конца года и нарастить средний чек за счёт роста числа заказов дачников и жителей загородных домов», — объясняют предприниматели. По их мнению, жители загорода готовы к доставке полуфабрикатов, и они уже сейчас заказывают больше еды, чем киевляне (средний чек — 2 тыс. грн, тогда как по Киеву — 500–600 грн).

Няни в помощь

Понимая огромную роль помощников в жизни родителей, Марина Слободянюк создала столичный сервис нянь, которые присмотрят за детьми в режиме 24/7

Марина Слободянюк в 2016 году создала бизнес поддержки родителей, потому что спрос на эти услуги с каждым годом всё выше. «Несколько лет назад я увидела запрос на услугу присмотра за детьми, если нужно отлучиться к стоматологу или сделать другие дела. В то же время хочется оставить ребёнка с опытным специалистом под видеонаблюдением», — вспоминает Марина Слободянюк.

До создания сервиса Parasolka предпринимательница работала няней в разных странах. Там изучила быт и принципы работы детских садов и школ, содействие государства семьям с детьми. В дело вложила $50 тыс. Эти средства потратила на обучение в бизнес-школе, на сайт проекта, командировки, обучение сотрудников.

КТО ОНА: Марина Слободянюк

ПОЧЕМУ ОНА: Основала сервис для родителей Parasolka

Людей в своё дело выбирала, опираясь на собственный опыт и опыт близких. «В моей семье дедушка работал директором школы, бабушка — воспитателем в детском саду. Поэтому с детства получила навыки и принципы набора сотрудников в образовательные учреждения. Они заключались не столько в образовании, сколько в качественном менеджменте. Например, в умении организовать уход и досуг, развитие ребёнка», — рассказывает Марина.

Специалистов Слободянюк поначалу искала в соцсетях, общежитиях столичных вузов. Клиентам Parasolka предложила услуги нянь, логопедов, психологов в специальном пространстве с видеонаблюдением. Так проект проработал три года.

В прошлом году предпринимательница сменила формат из-за новых запросов клиентов. «Им понадобились услуги няни в будни, когда бывает встреча по работе. И в выходные, когда нужно быть на мероприятии — свадьбе, сходить в кино, где угодно», — объясняет она. В итоге пространство для детей переформатировали в услуги выезда нянь, логопедов, психологов, специалистов для работы с особенными детьми для частных и корпоративных клиентов.

Большие сложности принёс карантин. Тогда компания потеряла заказы, потому что специалисты не могли добраться до клиентов из-за отсутствия транспорта. Выходом из тупика стали запросы клиентов на занятия с логопедами и психологами онлайн.

Основательница Parasolka рассказывает о планах компании. «Это университет для нянь с упором на современные педагогику, психологию, практику решения конфликтных ситуация на опыте разных стран», — делится Марина Слободянюк.

Также она планирует социальный проект поддержки мам. Если сегодня предприниматель оставляет сообщения в социальных сетях и на форумах с предложением помощи мамам в сложных ситуациях, то в будущем планирует сделать проект системным и в масштабах всей Украины. Кроме того задумывается о франшизе. После восстановления регулярных рейсов в другие страны хочет запустить услугу сервиса помощи родителям в полетах.