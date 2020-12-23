Пенсионный фонд начал выплачивать "карантинные" 8000 грн

Заявку на выплату такой помощи можно подать до 31 декабря.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 22 декабря направил 2,2 млрд грн для выплаты материальной помощи 280,3 тысячи человек.

Деньги – по 8000 грн – полагаются предпринимателям, основной вид экономической деятельности которых включен в перечень видов, которые могут пострадать в связи с усилением карантина. Этот перечень составил Кабмин.

По состоянию на 21 декабря на портале "Дия" для выплаты этой помощи зарегистрировались более 1 млн человек. В ПФУ тогда отметили, что списки для выплат уже сформированы, они ожидают перечисления средств от из главного распорядителя – Минсоцполитики.

Заявки же для выплат "Дия" принимает до 31 декабря.

В соцсетях ФЛП начали жаловаться, что им в "Дии" пришли отказы на выплату материальной помощи. Отказывали и тем, у кого основной вид экономической деятельности включен в список пострадавших от карантина (например, "турбизнес" или "спортзал").

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко говорил, что выплаты 8 тысяч гривен компенсации ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря.

Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина, был подан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу с 10 декабря.