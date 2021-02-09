В аварийный ремонт одновременно выведено рекордное количество энергоблоков, – Укрэнерго

В пик потребления недостаток электроэнергии покрывается за счет ее импорта, сжигания дорогого газа и дополнительной нагрузки на ГЭС.

Нынешний осенне-зимний период ознаменован работой АЭС на пониженной мощности, рекордно низкими запасами угля на складах ТЭС и рекордным количеством энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт. Об этом сказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

[ + – ] Владимир Кудрицкий

АЭС работают на меньшей, нежели в предыдущие годы мощности, не хватает 1–1,5 ГВт. В пик потребления в аварийном ремонте были 20 тепловых энергоблоков. "Это очень много. Мощность, которая оказалась нам неожиданно недоступной, составляла 5,5–6,5 ГВт", – пояснил Кудрицкий.

Аварийный ремонт означает, что энергоблоки были заявлены как пригодные к работе, они находились в резерве. Но когда, например, диспетчер "Укрэнерго" давал команду на включение их для балансирования энергосистемы, блоки оказывались неисправными.

Кудрицкий считает, что ТЭС не воспользовались благоприятной конъюнктурой в середине осени, когда было очевидно, что АЭС из-за смещения на более поздние сроки ремонтной кампании будут работать на пониженной мощности, и ТЭС могли бы продать больше электроэнергии и по более высокой цене.

"Это было хорошее время, чтобы привезти уголь. Почему это не было сделало, предстоит разобраться", – сказал глава "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" готовится обеспечивать балансирование энергосистемы в условиях значительного снижения температуры воздуха в период 8–20 февраля и низких запасов угля за счет работы блоков "Центрэнерго" на газе, увеличения производства электроэнергии на ГЭС и ее импорта. Ограничение потребления электроэнергии (веерные отключения) не планировались.

Напомним, угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) по состоянию на 25 января было 455 тыс. тонн. Это исторический минимум, и такой уровень запасов не обеспечивает энергетическую безопасность страны. Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины – главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Авария на Запорожской ТЭС 3 февраля случалась из-за того, что на подстанции "Луч" "Запорожьеоблэнерго" произошло замыкание. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК. В результате отключения энергоблоков в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.