В аварійний ремонт одночасно виведено рекордну кількість енергоблоків, — Укренерго

У пік споживання недолік електроенергії покривається за рахунок її імпорту, спалювання дорогого газу і додаткового навантаження на ГЕС.

Нинішній осінньо-зимовий період ознаменований роботою АЕС на зниженій потужності, рекордно низькими запасами вугілля на складах ТЕС і рекордною кількістю енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт. Про це сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

[ + – ] Володимир Кудрицький

АЕС працюють на меншій, ніж у попередні роки, потужності, не вистачає 1-1,5 ГВт. У пік споживання в аварійному ремонті були 20 теплових енергоблоків. "Це дуже багато. Потужність, яка виявилася нам несподівано недоступною, становила 5,5-6,5 ГВт", — пояснив Кудрицький.

Аварійний ремонт означає, що енергоблоки були заявлені як придатні до роботи, вони перебували в резерві. Але коли, наприклад, диспетчер "Укренерго" давав команду на включення їх для балансування енергосистеми, блоки виявлялися несправними.

Кудрицький вважає, що ТЕС не скористалися сприятливою кон'юнктурою в середині осені, коли було очевидно, що АЕС через зсув на більш пізні терміни ремонтної кампанії працюватимуть на зниженій потужності, і ТЕС могли б продати більше електроенергії і за вищою ціною.

"Це був гарний час, щоб привезти вугілля. Чому це не зробили, належить розібратися", — сказав голова "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" готується забезпечувати балансування енергосистеми в умовах значного зниження температури повітря в період 8-20 лютого і низькі запаси вугілля за рахунок роботи блоків "Центренерго" на газі, збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і її імпорту. Обмеження споживання електроенергії (віялові відключення) не планувалися.

Нагадаємо: вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) станом на 25 січня було 455 тис. тонн. Це історичний мінімум, і такий рівень запасів не забезпечує енергетичну безпеку країни. Про це сказав директор з управління ОЕС України — головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

Аварія на Запорізькій ТЕС 3 лютого трапилася через те, що на підстанції "Луч" "Запоріжжяобленерго" сталося замикання. Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК. У результаті відключення енергоблоків у містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок та інтернет.