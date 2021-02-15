Снижение тарифов и отключение за неуплату. Что обсуждали на втором форуме "Украина 30"

В Киеве начался трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Платежка". Участники обсудили проблемы жилищно-коммунальной сферы, экономики и государственной безопасности.

Второй по счету форум "Украина 30" стартовал в КВЦ "Парковый", он продлится с 15 до 17 февраля. Фокус подготовил самую важную информацию, которую озвучили участники мероприятия

Резкое изменение тарифов на газ в феврале

В январе многие украинские поставщики резко взвинтили стоимость голубого топлива для населения, некоторые установили ценник выше 10 гривен за кубометр. После массовых протестов решил вмешаться Кабмин, установив для газсбытов максимальную цену на уровне 6,99 гривен за кубометр. Требования вступили в силу только с 1 февраля, поэтому украинцы рискуют получить огромные суммы за январь.

На форуме замглавы Офиса Президента Юлия Свириденко сообщила хорошие новости: большинство компаний пошли навстречу украинцам, которым тяжело оплачивать коммунальные услуги во время пандемии, и установили сниженную цену уже за январь. По ее словам, потребители смогут платить не более 6,99 гривен за кубометр газа за январь, февраль и март.

[ + – ] Юлия Свириденко на форуме "Украина 30.Платежка" Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Юлия Свириденко также рассказала, что АМКУ уже расследует злоупотребления со стороны поставщиков, а 18 газсбытов в 15 областях уже оштрафованы на общую сумму в 380 миллионов гривен. Кроме естественной монополии, главной причиной повышения тарифов она назвала нежелание потребителей переходить к компаниям с более выгодными условиями.

"Монополистами создавались барьеры для перехода потребителей от одного поставщика к другому. Это дало эффект, что люди неохотно меняли поставщика. Они опасались, что им будут начислены несуществующие долги или они будут вообще отключены от возможности потреблять газ", — сообщила представитель ОП.

Запуск Государственной жилищно-коммунальной инспекции

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, во время выступления на форуме, заявил о необходимости создать специальный государственный орган, который будет решать споры между жильцами и компаниями, оказывающими коммунальные услуги. Кроме того, она будет проводить плановые и внеплановые проверки. Такая инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов и контролировать качество выполненных работ.

По словам Алексея Чернышова, в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта — №4403 и 4404, которые позволят создать жилищно-коммунальную инспекцию под юрисдикцией Министерства регионального развития.

[ + – ] Алексей Чернышов на форуме "Украина 30" Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Будет ли отключение электроэнергии?

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время выступления заявил, предприятие разработало специальную программу для оптимизации электросистем, чтобы не вводить ограничений и не отключать электроэнергию потребителям. При этом он подтвердил, что этого тяжело добиться зимой и осенью, когда температура резко падает. Главной проблемой остаются низкие запасы угля и риск аварий на энергоблоках.

Согласно плану, "Укрэнерго" 15 февраля подключило к сети второй энергоблок Хмельницкой АЭС, при этом функционируют дополнительные блоки "Центрэнерго", которые работают на природном газе. По словам Кудрицкого, до конца отопительного сезона Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, а потом доедет уголь для тепловых станций.

[ + – ] Владимир Кудрицкий на форуме Украина 30 Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Компенсации после отмены льготного тарифа на электроотопление

Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что украинцам возместят разницу между льготными и новыми тарифами на тепло для тех, кто раньше платил по особым условиям из-за отсутствия газа и централизованного отопления. Речь идет о таких категориях: многодетные семьи, семьи с приемными детьми, детские дома семейного типа.

Согласно постановлению Кабмина, Минсоцполитики уже обработали заявки 571,6 тысячи человек и подготовили выплаты в размере 322 миллиона гривен, для этой программы взяли 1,4 миллиарда гривен из программы субсидий. По словам министра, украинцы смогут с февраля по апрель каждый месяц получать компенсацию, средний размер которой составит 564 гривны.

[ + – ] Марина Лазебная на форуме "Украина 30" Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Добыча газа на шельфе Черного моря

"Нафтогаз" готовится заключить договор с международной компанией о добыче газа на шельфе Черного моря. Как заявил на форуме глава правления национальной компании Андрей Коболев, пресс-релиз о сделке вышел уже 15 февраля.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что при обсуждении нового контракта на передачу газа в Европу после 2024 года, Украина сможет перенести точки транзита с западной границы страны на восточную. Главное условие успеха заключается в том, чтобы к тому времени России не удалось запустить проект "Северный поток-2", который позволит доставлять газ по трубопроводу по дну Балтийского моря в европейские страны.

[ + – ] Андрей Коболев на форуме "Украина 30" Фото: Кадр трансляции Всеукраинского форума "Украина 30"

Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что из-за оккупации Крыма Украина потеряла возможность разрабатывать Скифский участок черноморского шельфа (находится рядом с Севастополем), где с 2017 года должна была начаться добыча газа. Перед аннексией в США были подписаны документы о распределении добытой продукции.

Деоккупация Крыма и Донбасса

Антон Кориневич также рассказал, что власти Украины активно работают над освобождением полуострова, в первую очередь, правовыми средствами. Как подчеркнул представитель президента, в переговорах с европейскими партнерами важно донести: оккупация Крыма – это не только нарушение человеческих прав, но также загрязнение окружающей среды и вопросы энергетической независимости.

"Мне кажется, что это абсолютно правильная стратегия и тактика, когда мы видим, что Российская Федерация является, наверное, самым большим нарушителем международного права в современном мире", — сообщил Антон Кориневич.

[ + – ] Антон Кориневич на форуме Украина 30 Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что до 14 марта в Украине разработают стратегию национальной безопасности "Безопасность человека — безопасность страны", которая затрагивает, в частности, вопросы энергетической безопасности. Президент должен подписать документ после завершения форума – 18 февраля.

[ + – ] Алексей Данилов на форуме "Украина 30" Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратил внимание на обострение ситуации на Донбассе, тогда как Россия выдает себя за посредника и не признает себя стороной конфликта. Он подчеркнул, что именно позиция россиян мешает добиться продвижения в вопросе деоккупации Донецкой и Луганской областей.

[ + – ] Леонид Кравчук на форуме "Украина 30" Фото: Кадр YouTube-трансляции Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка"

"Мы можем констатировать — договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, практически невозможно", — подчеркнул Леонид Кравчук.