Зниження тарифів і відключення за несплату. Що обговорювали на другому форумі "Україна 30"

У Києві розпочався триденний Всеукраїнський форум "Україна 30. Платіжка". Учасники обговорили проблеми житлово-комунальної сфери, економіки та державної безпеки.

Другий за рахунком форум "Україна 30" стартував у КВЦ "Парковий", він триватиме з 15 до 17 лютого. Фокус підготував найважливішу інформацію, яку озвучили учасники заходу

Різка зміна тарифів на газ в лютому

У січні багато українських постачальників різко накрутили вартість блакитного палива для населення, деякі встановили цінник вище 10 гривень за кубометр. Після масових протестів вирішив втрутитися Кабмін, встановивши для газзбутів максимальну ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вимоги вступили в силу лише з 1 лютого, тому українці ризикують отримати величезні суми за січень.

На форумі заступник голови Офісу Президента Юлія Свириденко повідомила хороші новини: більшість компаній пішли назустріч українцям, яким важко оплачувати комунальні послуги під час пандемії, і встановили знижену ціну вже за січень. За її словами, споживачі зможуть платити не більше 6,99 гривень за кубометр газу за січень, лютий і березень.

[ + – ] Юлія Свириденко на форумі "Україна 30. Платіжка" Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Юлія Свириденко також розповіла, що АМКУ вже розслідує зловживання з боку постачальників, а 18 газзбутів у 15 областях уже оштрафовані на загальну суму 380 мільйонів гривень. Крім природної монополії, головною причиною підвищення тарифів вона назвала небажання споживачів переходити до компаній з вигіднішими умовами.

"Монополістами створювалися бар'єри для переходу споживачів від одного постачальника до іншого. Це дало ефект, що люди неохоче змінювали постачальника. Вони побоювалися, що їм нарахують неіснуючі борги чи їх взагалі відключать від можливості споживати газ", — повідомила представник ОП.

Запуск Державної житлово-комунальної інспекції

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, під час виступу на форумі, заявив про необхідність створити спеціальний державний орган, який вирішуватиме суперечки між мешканцями та компаніями, що надають комунальні послуги. Крім того, він проводитиме планові та позапланові перевірки. Така інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів і контролювати якість виконаних робіт.

За словами Олексія Чернишова, у Верховній Раді вже зареєстровано два законопроекти — №4403 і 4404, які дозволять створити житлово-комунальну інспекцію під юрисдикцією Міністерства регіонального розвитку.

[ + – ] Олексій Чернишов на форумі "Україна 30" Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Чи буде відключення електроенергії?

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу заявив, підприємство розробило спеціальну програму для оптимізації електросистем, щоб не вводити обмежень і не відключати електроенергію споживачам. При цьому він підтвердив, що цього важко добитися взимку і восени, коли температура різко падає. Головною проблемою залишаються низькі запаси вугілля і ризик аварій на енергоблоках.

Згідно з планом, "Укренерго" 15 лютого підключило до мережі другий енергоблок Хмельницької АЕС, при цьому функціонують додаткові блоки "Центренерго", які працюють на природному газі. За словами Кудрицького, до кінця опалювального сезону Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з Росії, а потім доїде вугілля для теплових станцій.

[ + – ] Володимир Кудрицький на форумі Україна 30 Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Компенсації після скасування пільгового тарифу на електроопалення

Міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що українцям відшкодують різницю між пільговими та новими тарифами на тепло для тих, хто раніше платив за особливими умовами через припинення подачі газу і централізованого опалення. Йдеться про такі категорії: багатодітні сім'ї, сім'ї з прийомними дітьми, дитячі будинки сімейного типу.

Згідно з постановою Кабміну, Мінсоцполітики вже обробили заявки 571,6 тисячі осіб і підготували виплати розміром 322 мільйони гривень, для цієї програми взяли 1,4 мільярда гривень з програми субсидій. За словами міністра, українці зможуть з лютого по квітень кожного місяця отримувати компенсацію, середній розмір якої складе 564 гривні.

[ + – ] Марина Лазебна на форумі "Україна 30" Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Видобуток газу на шельфі Чорного моря

"Нафтогаз" готується укласти договір з міжнародною компанією про видобуток газу на шельфі Чорного моря. Як заявив на форумі голова правління національної компанії Андрій Коболєв, прес-реліз про угоду вийшов вже 15 лютого.

Керівник "Нафтогазу" додав, що під час обговорення нового контракту на передачу газу в Європу після 2024 року Україна зможе перенести точки транзиту із західного кордону країни на східний. Головна умова успіху полягає у тому, щоб на той час Росії не вдалося запустити проект "Північний потік-2", який дозволить доставляти газ по трубопроводу дном Балтійського моря в європейські країни.

[ + – ] Андрій Коболєв на форумі "Україна 30" Фото: Кадр трансляції Всеукраїнський форуму "Україна 30"

Постпред президента України в Криму Антон Кориневич повідомив, що через окупацію Криму Україна втратила можливість розробляти Скіфську ділянку чорноморського шельфу (знаходиться поруч з Севастополем), де з 2017 року повинен був початися видобуток газу. Перед анексією в США були підписані документи про розподіл видобутої продукції.

Деокупація Криму та Донбасу

Антон Кориневич також розповів, що влада України активно працює над звільненням півострова, у першу чергу, правовими засобами. Як підкреслив представник президента, у переговорах з європейськими партнерами важливо донести: окупація Криму — це не тільки порушення людських прав, але також забруднення навколишнього середовища і питання енергетичної незалежності.

"Мені здається, що це абсолютно правильна стратегія і тактика, коли ми бачимо, що Російська Федерація є, напевно, найбільшим порушником міжнародного права в сучасному світі", — повідомив Антон Кориневич.

[ + – ] Антон Кориневич на форумі Україна 30 Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Секретар РНБО Олексій Данилов зі свого боку повідомив, що до 14 березня в Україні розроблять стратегію національної безпеки "Безпека людини — безпека країни", яка зачіпає, зокрема, питання енергетичної безпеки. Президент повинен підписати документ після завершення форуму — 18 лютого.

[ + – ] Олексій Данилов на форумі "Україна 30" Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук звернув увагу на загострення ситуації на Донбасі, тоді як Росія видає себе за посередника і не визнає себе стороною конфлікту. Він підкреслив, що саме позиція росіян заважає домогтися просування у питанні деокупації Донецької та Луганської областей.

[ + – ] Леонід Кравчук на форумі "Україна 30" Фото: Кадр YouTube-трансляції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка"

"Ми можемо констатувати — домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі у тому статусі, в якому вони себе бачать і завдання ставлять, практично неможливо", — підкреслив Леонід Кравчук.