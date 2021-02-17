Аэропорт Житомира станет действительно международным (аннулировано)

Авиакомпания Yanair планирует сделать житомирский аэропорт своим базовым.

Кабинет министров 17 февраля принял распоряжение об открытии постоянного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир". Пункт будет обеспечивать в круглосуточном режиме пропуск как людей, так и грузов.

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан, постоянный представитель КМУ в Верховной Раде.

На сегодняшний день аэропорт официально называется "Международный аэропорт Житомир им. C.П.Королева". Но международным он реально станет только после появления пограничного пункта.

ОБНОВЛЕНИЕ: С редакцией "Фокуса" связалась пресс-служба Василия Мокана. Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины еще не принято, вышеуказанная информация нерелевантна.

Юридически аэропорт является 100-процентным дочерним предприятием ООО "Аккорд". Его бенефициаром является Алексей Янчук (в СМИ его называют гражданином России). Ему же принадлежит авиакомпания Yanair, которая была инвестором работ по восстановлению аэропорта. Эта авиакомпания планирует сделать житомирский аэропорт своим базовым.

30 декабря 2015 года Житомирский аэропорт повторно получил сертификат аэродрома. Построен он был в 1939 году.

В сентябре 2020 года депутаты горсовета Житомира приняли в коммунальную собственность городской общины часть имущества аэропорта (перрон и рулежная дорожка) и проектную документацию на реконструкцию аэродромного комплекса. После сессии мэр Житомира объяснил, что имущество принимают в коммунальную собственность для получения госфинансирования на ремонт взлетно-посадочной полосы. Сейчас полоса имеет длину 1650 м и ширину 35 м.

Напомним, госбюджет-2021 позволит продолжить модернизацию региональных аэропортов, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий. Из запланированных на эти цели 2,4 млрд грн, около 1,4 млрд грн будут направлены на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн – на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье.

Государственная авиационная служба Украины выдала одесскому аэропорту сертификат эксплуатанта: теперь он стал частной компанией ООО "Международный аэропорт Одесса".

КГГА издала распоряжение о реконструкции в 2021– 2025 годах аэродрома аэропорта "Киев" (Жуляны) им. Игоря Сикорского. "Это решение открывает дорогу к началу проектирования, выделению необходимых земельных участков и старту работ", – сообщила пресс-служба аэропорта.