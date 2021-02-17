Аеропорт Житомира стане дійсно міжнародним (анульовано)

Авіакомпанія Yanair планує зробити житомирський аеропорт своїм базовим.

Кабінет міністрів 17 лютого прийняв розпорядження про відкриття постійного пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир". Пункт забезпечуватиме в цілодобовому режимі пропуск як людей, так і вантажів.

Про це повідомив народний депутат Василь Мокан, постійний представник КМУ у Верховній Раді.

На сьогоднішні аеропорт офіційно називається "Міжнародний аеропорт Житомир ім. C.П. Корольова". Але міжнародним він реально стане тільки після появи прикордонного пункту.

ОНОВЛЕННЯ: З редакцією "Фокуса" зв'язалася прес-служба Василя Мокана. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України ще не прийнято, вищевказана інформація нерелевантна.

Юридично аеропорт є 100-відсотковим дочірнім підприємством ТОВ "Акорд". Його бенефіціаром є Олексій Янчук (в ЗМІ його називають громадянином Росії). Йому ж належить авіакомпанія Yanair, яка була інвестором робіт з відновлення аеропорту. Ця авіакомпанія планує зробити житомирський аеропорт своїм базовим.

30 грудня 2015 року Житомирський аеропорт повторно отримав сертифікат аеродрому. Його побудували у 1939 році.

У вересні 2020 року депутати міськради Житомира взяли в комунальну власність міської громади частина майна аеропорту (перон і стернова доріжка) і проектну документацію на реконструкцію аеродромного комплексу. Після сесії мер Житомира пояснив, що майно приймають у комунальну власність для отримання держфінансування на ремонт злітно-посадкової смуги. Зараз смуга має довжину 1650 м і ширину 35 м.

Нагадаємо, держбюджет-2021 дозволить продовжити модернізацію регіональних аеропортів, вважає міністр інфраструктури Владислав Криклій. Із запланованих на ці цілі 2,4 млрд грн, близько 1,4 млрд грн спрямують на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн — на аеропорти в Рівному, Херсоні та Вінниці. Ще 30 млн грн виділено на проектування нового аеропорту в Закарпатті.

Державна авіаційна служба України видала одеському аеропорту сертифікат експлуатанта: тепер він став приватною компанією ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".

КМДА видала розпорядження про реконструкцію в 2021-2025 роках аеродрому аеропорту "Київ" (Жуляни) ім. Ігоря Сікорського. "Це рішення відкриває дорогу до початку проектування, виділенню необхідних земельних ділянок та старту робіт", — повідомила прес-служба аеропорту.