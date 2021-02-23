Витренко: Украина может обойтись без импорта электроэнергии из РФ

Руководитель Минэнерго рассчитывает на интеграцию с европейской энергосистемой (ENTSO-E) не позднее 2023 года.

Своевременный ремонт энергоблоков и соответствующие законодательные решения позволят в следующем году избежать необходимости импорта электроэнергии из России. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в эфире программа "Свобода слова" на ICTV.

"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало", – заявил он.

Также он считает, что нужны системные решения на законодательные. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.

Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе. "Разговоры об этом идут давно", – сказал он.

За несколько часов до телеэфира Витренко написал в Facebook, что его планы как руководителя Минэнерго включают интеграцию с европейской энергосистемой (ENTSO-E) не позднее 2023 года. "Интеграция с большим рынком с ликвидностью и прозрачным правилам приведет к демонополизации украинского рынка", – считает он.

Напомним, с 1-го февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Так, согласно плану, опубликованному на сайте централизованного сбора данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии для общеевропейского рынка "ENTSO-E", поставки из РФ назначены в часы пиковых нагрузок на украинскую электросеть.

В первых числах января этого года, после девяти месяцев запрета, в Украину были возобновлены поставки электроэнергии из Беларуси.

Фокус выяснял, почему украинская энергетика зимой 2021 года столкнулась с кризисом, и в каком случае возможны плановые веерные отключения жилых кварталов и предприятий страны.