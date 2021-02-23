Вітренко: Україна може обійтися без імпорту електроенергії з РФ

Керівник Міненерго розраховує на інтеграцію з європейською енергосистемою (ENTSO-E) не пізніше 2023 року.

Своєчасний ремонт енергоблоків і відповідні законодавчі рішення дозволять у наступному році уникнути необхідності імпорту електроенергії з Росії. Про це сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі програма "Свобода слова" на ICTV.

"Для того, щоб у наступному році не було такої ситуації, що ми імпортуємо електроенергію з Росії, потрібно вчасно провести ремонтну кампанію, як на теплових блоках, так і на атомних станціях. Щоб взимку більшість цих блоків працювало", — заявив він.

Також він вважає, що потрібні системні рішення законодавчі. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Раді.

Вітренко наголосив на необхідності від'єднання України від енергосистеми Росії і Білорусі і приєднання до європейської системи. "Розмови про це йдуть давно", — сказав він.

За кілька годин до телеефіру Вітренко написав у Facebook, що його плани як керівника Міненерго включають інтеграцію з європейською енергосистемою (ENTSO-E) не пізніше 2023 року. "Інтеграція з великим ринком з ліквідністю і прозорими правилами призведе до демонополізації українського ринку", — вважає він.

Нагадаємо: з 1-го лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Так, згідно з планом, опублікованому на сайті централізованого збору даних про виробництво, транспортування та споживання електроенергії для загальноєвропейського ринку "ENTSO-E", постачання з РФ призначені в години пікових навантажень на українську електромережу.

У перших числах січня цього року, після дев'яти місяців заборони, в Україні були відновлені постачання електроенергії з Білорусі.

Фокус з'ясовував, чому українська енергетика взимку 2021 року зіткнулася з кризою, і в якому випадку можливі планові відключення житлових кварталів і підприємств країни.