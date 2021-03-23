В 2020 больше всего выросли расходы на коммуналку и товары первой необходимости

Самый сильный спад затрат отмечен по статье "Рестораны и отели" – 16,4% в целом за год, а во втором квартале падение было на 37,9%.

Конечные потребительские расходы домашних хозяйств Украины за 2020 год составили 3 079 млрд грн, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Такие данные сообщил Госстат.

Самым провальным по расходам украинцев был второй квартал (тогда почти весь квартал действовал жесткий карантин) – минус 10% в годовом выражении. Остальные кварталы были "плюсовыми": первый – 8,9%, третий – 1,8%, четвертый – 5,3%.

Традиционно наибольшей статьей расходов является "Продукты питания и безалкогольные напитки", в прошлом году на нее пришлось 41,0% общих затрат.

[ + – ] Конечные потребительские расходы домашних хозяйств по целям в 2020 году

Вторая по величине статья – "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива". На нее пришлось 14,1%. Далее идут "Транспорт" – 8,6%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" – 7,6%.

Самый сильный спад расходов отмечен по статье "Рестораны и отели" – 16,4% в целом за год, а во втором квартале падение было на 37,9%.

Напомним, согласно госбюджету Украины на 2021 год, содержание Офиса президента подорожает для налогоплательщиков на 39%. Расходы на Офис генпрокурора вырастут на 46%, на Государственное бюро расследований – на 67%. Финансирование Секретариата Кабмина увеличится на 14,2 млн грн, а Верховной Рады – на 247 млн ​​грн.

На конец января объем депозитов, размещенных в Украине резидентами, составлял 1342,4 млрд грн. Это на 19,5% больше в годовом выражении и практически равно рекордному уровню, достигнутому в конце декабря, сообщил Нацбанк.

В том числе в эту сумму входят депозиты домохозяйств на сумму 674,7 млрд грн. Это на 20,4% больше в годовом выражении и также соответствует рекордному уровню конца декабря.

На наличном валютном рынке в течение недели 15–19 марта объем предложения валюты вырос по сравнению с предыдущей неделей. В результате банки смогли увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долларов и практически компенсировать ее чистую продажу с начала года.