У 2020 найбільше зросли видатки на комуналку і товари першої необхідності

Найсильніший спад витрат прослідковується за статтею "Ресторани і готелі" — 16,4% загалом за рік, а в другому кварталі падіння було на 37,9%.

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств України за 2020 рік склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році. Такі дані повідомив Держстат.

Найпровальнішим за видатками українців був другий квартал (тоді майже весь квартал діяв жорсткий карантин) — мінус 10% у річному вираженні. Решта кварталів були "позитивними": перший — 8,9%, третій — 1,8%, четвертий — 5,3%.

Традиційно найбільшою статтею витрат є "Продукти харчування та безалкогольні напої", в минулому році на неї припав 41,0% загальних витрат.

[ + – ] Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2020 році

Друга за величиною стаття — "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива". На неї довелося 14,1%. Далі йдуть "Транспорт" — 8,6%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" — 7,6%.

Найсильніший спад витрат прослідковується за статтею "Ресторани і готелі" — 16,4% загалом за рік, а в другому кварталі падіння було на 37,9%.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом України на 2021 рік, утримання Офісу президента подорожчає для платників податків на 39%. Витрати на Офіс генпрокурора виростуть на 46%, на Державне бюро розслідувань — на 67%. Фінансування Секретаріату Кабміну збільшиться на 14,2 млн грн, а Верховної Ради — на 247 млн ​​грн.

На кінець січня обсяг депозитів, розміщених в Україні резидентами, становив 1342,4 млрд грн. Це на 19,5% більше в річному вираженні і практично дорівнює рекордному рівню, досягнутому наприкінці грудня, повідомив Нацбанк.

Зокрема в цю суму входять депозити домогосподарств на суму 674,7 млрд грн. Це на 20,4% більше у річному вираженні і також відповідає рекордному рівню кінця грудня.

На готівковому валютному ринку протягом тижня 15-19 березня обсяг пропозиції валюти виріс порівняно з попереднім тижнем. У результаті банки змогли збільшити обсяг чистої купівлі валюти з початку березня до 53 млн доларів і практично компенсувати її чистий продаж з початку року.