Люблять картоплю і сіль, але ігнорують сир: як харчуються українці у 2023 році

Фокус розповідає, що люблять їсти українці 2023 року і чому мінімально витрачаються на продукти харчування.

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Середньостатистичний українець витрачає на продукти харчування всього лише 98 євро на місяць. Про це свідчать дані аналітиків компанії Picodi, пише Фокус у своїй новій статті"А зарплату — на їжу. Скільки витрачають на продукти українці, а скільки — європейці".

Дивуватися таким низьким витратам не варто. Так, на думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, українці мало витрачають на їжу, оскільки більшість громадян їсть дуже сильно не за нормами. Простими словами — недоїдають.

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А зарплату – на харчі. Скільки витрачають на продукти українці, а скільки – європейці

"Є така залежність: що бідніше населення, то більше воно споживає картоплі та хліба, і то менше м'яса, овочів і фруктів. І цифри споживання тільки підтверджують нашу бідність. Наприклад, раціональна норма м'яса становить 90 кг на рік, ми до війни споживали 68 кг, зараз — 64 кіло. Раціональна норма фруктів — 100 кг на рік, ми споживаємо не більше 80. Українці порівняно з європейцями їдять дуже мало ягід і горіхів, у нас низьке споживання молочної продукції", — розповів експерт Фокусу.

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Майже як в Ефіопії: скільки українці витрачають на продукти у 2023 році

При цьому, за даними ще одного дослідження, яке проводилося два роки тому, українці за споживанням сиру відстають від європейців у чотири рази. Так, середній українець вживає 4,66 кг сиру на рік, тоді як у Європі цей показник становить 18,3 кг, у США — 17,48 кг, Канаді — 14,41 кг, Австралії — 11,78, Аргентині — 9,6 кг. Упродовж повномасштабної війни подібних досліджень не проводили, але, експерти впевнені, що за цей час ситуація могла лише погіршитися.

"Це пов'язано не з особливостями нашої національної кухні, а насамперед із дуже низькими доходами наших громадян", — каже Олег Пендзин.

Натомість українці люблять картоплю, хліб і цукор, а споживання солі взагалі б'є рекорди. Якщо нормою вважається 3-3,5 кіло на рік на людину, то український показник — 15 кіло. Але на "любов" до солі впливають особливості ментальні та традиційні. Річ у тім, як пояснює Пендзин, українці роблять дуже багато закруток і консервації і, знов-таки, знижують харчові витрати протягом осені-зими-весни — до моменту нового врожаю овочів.

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А зарплату – на харчі. Скільки витрачають на продукти українці, а скільки – європейці

Нагадаємо, в Україні в липні 2023 року порівняно з липнем 2022, як свідчать останні дані Держстату, найбільше подорожчали яйця — на 56,4%. Друге місце за подорожчанням посідають фрукти, які цього літа додали в ціні на 25%.