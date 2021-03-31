Ощадбанк обжалует решение суда в Париже, лишившее его $1,3 млрд за Крым

Парижский апелляционный суд отменил решение Международного арбитража, принятое еще в 2018-м.

Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации. Суд признал, что у арбитража не было юрисдикции принимать решение по этому иску.

"Мы считаем такое решение суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", – заявили в Ощадбанке.

Жалоба будет подана в Верховный суд Франции.

"Мы уверены, что решение Международного трибунала останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием России", – считают в банке.

В 2015 году Ощадбанк подал иск к России о выплате компенсации за экспроприированное у него в результате оккупации Крыма имущество. 26 ноября 2018 года арбитражный суд Парижа обязал Москву выплатить Ощадбанку $1,3 млрд компенсации. Общая сумма возмещения также должна включать проценты, начисленные с момента вынесения решения.

30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии у арбитражного суда Парижа юрисдикции на рассмотрение этого дела. "В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в заявлении Минюста РФ.

Россияне считают, что "данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях".

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