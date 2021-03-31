Ощадбанк оскаржить рішення суду в Парижі, що позбавило його $1,3 млрд за Крим

Паризький апеляційний суд скасував рішення Міжнародного арбітражу, ухвалене ще в 2018-му.

Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року в справі Ощадбанку проти Російської Федерації. Суд визнав, що в арбітражу не було юрисдикції ухвалювати рішення за цим позовом.

"Ми вважаємо таке рішення суду з точки зору права помилковим і таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", — заявили в Ощадбанку.

Скарга буде подана до Верховного суду Франції.

"Ми впевнені, що рішення Міжнародного трибуналу залишиться чинним, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Росії", — вважають в банку.

У 2015 році Ощадбанк подав позов до Росії про виплату компенсації за майно, що було експропрійоване в нього в результаті окупації Криму. 26 листопада 2018 року арбітражний суд Парижа зобовʼязав Москву виплатити Ощадбанку $1,3 млрд компенсації. Загальна сума відшкодування також повинна враховувати відсотки, нараховані з моменту винесення рішення.

30 березня 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію міністерства юстиції РФ про відсутність в арбітражного суду Парижа юрисдикції на розгляд цієї справи. "Зокрема, Російській Федерації вдалося довести, що так звані інвестиції, а власне кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у звʼязку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій", — йдеться в заяві Мінʼюсту РФ.

Росіяни вважають, що "це рішення матиме прецедентне значення і в інших справах, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях".

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