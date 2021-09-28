Киевские чиновники хотят добывать дешевый газ для столичных тепловиков

Газ украинской добычи дешевле импортного. Поэтому в КГГА считают, что его использование позволит сдержать рост тарифов на отопление и горячую воду.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ищет возможности сдерживания роста тарифов на тепло. В частности, она готова инвестировать в добычу украинского газа, который коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) будет использовать для производства тепловой энергии для потребителей города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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Газ украинской добычи дешевле импортного. Поэтому если КТЭ будет использовать этот газ, то снизит свои затраты, которые напрямую влияют на тариф, считают городские чиновники.

Свои предложения КГГА изложила в письме, отправленном в "Нафтогаз Украины". В частности, город предлагает создать совместную рабочую группу для анализа предложенной инициативы и подготовки соответствующего проекта.

КТЭ ежегодно использует для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электрической энергии около 2,3 млрд куб. м газа. Доля газа в структуре тарифа на тепло предприятия достигает 80%.

В КГГА считают, что исходя из текущей ситуации и тенденция на рынке газа, теплокоммунэнерго страны будут вынуждены покупать газ для "производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, которые в 3-4 раза превышают те, что заложены в тариф".

Ранее власти столицы прогнозировали возможное повышение стоимости отопления в предстоящем сезоне на 38%.

Отметим, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" по состоянию на 23 сентября получила заявки и пакеты документов для подписания трехлетних соглашений на поставку газа от 68,6% производителей тепла, которые получали топливо от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

В "Нафтогаз Трейдинг" обратились 738 производителей тепла, с 647 из них соглашения уже подписаны. Из 220 крупных предприятий, которые предоставляют услуги централизованного отопления в городах, в компанию обратились 170, из них 158 уже получают газ.

Ни "Нафтогаз", ни КГГА не сообщают, подписало ли такое соглашение КТЭ.

Условием соглашений является поставка газа по фиксированной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн за 1 кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках такого контракта цена распространяется только на объем газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения. Этот объем соответствует историческому объему потребления за аналогичный период.

Ранее Фокус писал, что подорожание газа в Европе провоцирует появление тревожных прогнозов на зиму. Но для большинства украинцев цена газа останется прежней. Зато потребителям централизованного отопления и придется тяжело, так как оно может подорожать на 30% и более.

Однако в "Нафтогазе" заверяют, что платежки за отопление не вырастут. Если местные власти уверены, что нужно увеличить платежи за отопление в текущем году, то пусть покажут всю структуру тарифа, считает представитель компании.