Київські чиновники хочуть добувати дешевий газ для столичних тепловиків

Газ українського видобутку дешевший за імпортний. Тому в КМДА вважають, що його використання дозволить стримати зростання тарифів на опалення та гарячу воду.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) шукає можливості стримування зростання тарифів на тепло. Зокрема, вона готова інвестувати у видобуток українського газу, який комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (ТКЕ) використовуватиме для виробництва теплової енергії для споживачів міста. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

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Газ українського видобутку дешевший за імпортний. Тому якщо ТКЕ використовуватиме цей газ, то знизить свої витрати, які безпосередньо впливають на тариф, вважають міські чиновники.

Свої пропозиції КМДА виклала в листі, відправленому в "Нафтогаз України". Зокрема, місто пропонує створити спільну робочу групу для аналізу запропонованої ініціативи та підготовки відповідного проекту.

ТКЕ щорічно використовує для забезпечення централізованого теплопостачання та виробництва електричної енергії близько 2,3 млрд куб. м газу. Частка газу в структурі тарифу на тепло підприємства досягає 80%.

У КМДА вважають, що, виходячи з поточної ситуації і тенденції на ринку газу, теплокомуненерго країни будуть змушені купувати газ для "виробництва теплової енергії для окремих категорій споживачів за цінами, які в 3-4 рази перевищують ті, що закладені в тариф".

Раніше влада столиці прогнозувала можливе підвищення вартості опалення в майбутньому сезоні на 38%.

Відзначимо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" станом на 23 вересня отримала заявки та пакети документів для підписання трирічних угод на поставку газу від 68,6% виробників тепла, які отримували паливо від "Нафтогазу" в попередньому опалювальному сезоні.

У "Нафтогаз Трейдинг" звернулися 738 виробників тепла, із 647 з них угоди вже підписані. З 220 великих підприємств, які надають послуги централізованого опалення в містах, у компанію звернулися 170, із них 158 вже отримують газ.

Ні "Нафтогаз", ні КМДА не повідомляють, чи підписало така угода ТКЕ.

Умовою угод є поставка газу за фіксованою ціною з її індексацією один раз на рік (з урахуванням змін котувань на європейському хабі NCG і курсу валют). Ціна на перший рік становить 7,42 грн за 1 кубометр (із ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

У межах такого контракту ціна поширюється тільки на обсяг газу для виробництва тепла та гарячої води для потреб населення. Цей обсяг відповідає історичному обсягу споживання за аналогічний період.

Раніше Фокус писав, що подорожчання газу в Європі провокує появу тривожних прогнозів на зиму. Але для більшості українців ціна газу залишиться колишньою. Зате споживачам централізованого опалення доведеться важко, оскільки воно може подорожчати на 30% і більше.

Однак у "Нафтогазі" запевняють, що платіжки за опалення не виростуть. Якщо місцева влада впевнена, що потрібно збільшити платежі за опалення в поточному році, то нехай покажуть усю структуру тарифу, вважає представник компанії.