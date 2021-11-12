МВФ назвал дату первого пересмотра программы для Украины

В случае положительного решения со стороны Совета исполнительных директоров Украина может получить транш в размере около 700 млн долларов.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании в понедельник, 22 ноября, планирует осуществить пересмотр программы stand-by для Украины. Об этом свидетельствует предварительное расписание заседаний, обнародованное на сайте Фонда.

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18 октября глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар сообщила журналистам, что Фонд и украинские власти договорились касательно проведения пересмотра программы. По ее словам, данное соглашение позволило вынести результаты первого пересмотра и просьбу о продлении сроков программы до конца июня 2022 года на заседание Совета исполнительных директоров.

По завершении программы Украина может получить транш в размере МВФ 500 млн специальных прав заимствований (около 700 млн долларов).

Ранее Фокус писал о том, что для получения нового транша Украина должна была выполнить ряд условий МВФ. В частности, речь идет о принятии законов о независимости Нацбанка и приведения статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституционного суда. Эти условия были выполнены.

Напомним, в августе этого года Украина получила 2,7 млрд долларов транша от МВФ для восстановления экономики в условиях пандемии коронавирусной болезни. Затем Еврокомиссия одобрила выделение стране второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро. Условием для поступления этих средств ранее называли решение МВФ.