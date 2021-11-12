МВФ назвав дату першого перегляду програми для України

У разі позитивного рішення з боку Ради виконавчих директорів, Україна може отримати транш у розмірі близько 700 млн доларів.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на засіданні в понеділок, 22 листопада, планує переглянути програму stand-by для України. Про це свідчить попередній розклад засідань, оприлюднений на сайті Фонду.

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18 жовтня голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова-Голлар повідомила журналістам, що Фонд та українська влада домовилися щодо проведення перегляду програми. За її словами, ця угода дозволила винести результати першого перегляду та прохання про продовження термінів програми до кінця червня 2022 року на засідання Ради виконавчих директорів.

По завершенні програми Україна може отримати транш у розмірі МВФ 500 млн спеціальних прав запозичень (близько 700 млн доларів).

Раніше Фокус писав про те, що для отримання нового траншу Україна мала виконати низку умов МВФ. Зокрема, йдеться про ухвалення законів про незалежність Нацбанку та приведення статусу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у відповідність до вимог Конституційного суду. Ці умови було виконано.

Нагадаємо, у серпні цього року Україна отримала 2,7 млрд доларів траншу від МВФ для відновлення економіки в умовах пандемії коронавірусної хвороби. Потім Єврокомісія схвалила надання країні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Умовою для надходження цих коштів раніше називали рішення МВФ.