МВФ оценил потери Украины после запуска "Северного потока-2"

В течении последних пяти лет страна получала в среднем около $2,5 млрд за счет транспортировки голубого топлива. После запуска газопровода эта сумма может снизиться почти наполовину.

Международный валютный фонд оценил потери Украины от будущего запуска российского газопровода "Северный поток-2" в 1,2 миллиарда долларов в год. Об этом говорится в отчете, подготовленном в рамках пересмотра программы сотрудничества 24 ноября.

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По данным Фонда, за последние 5 лет государство получало чуть в среднем более 2,5 миллиарда долларов в год за транзит российского газа через свои газопроводы, однако уже в этом году прибыль от этого снизится на 40%.

"После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться (…) Ожидается, что это приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на 1,2 млрд долларов США в год", — заявили в МВФ.

Представители Фонда также напомнили, что действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает уже в 2024 году.

Напомним, российская компания "Газпром" 10 сентября объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". В свою очередь Федеральное сетевое агентство Германии предупредило компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG о наказании, в случае начала закачки газа в трубопровод до завершения сертификации. В этом процессе будет участвовать и Украина.

Также сообщалось, что регулятор ФРГ может продлить сроки сертификации "Северного потока – 2" до 8 мая 2022 года.

Перед этим СМИ утверждали, что Россия хотела запустить трубопровод в эксплуатацию уже в октябре.