МВФ оцінив втрати України після запуску "Північного потоку-2"

Протягом останніх п'яти років країна отримувала в середньому близько $2,5 млрд за рахунок транспортування блакитного палива. Після запуску газопроводу ця сума може знизитись майже наполовину.

Міжнародний валютний фонд оцінив втрати України від майбутнього запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у 1,2 мільярда доларів на рік. Про це йдеться у звіті, підготовленому в межах перегляду програми співробітництва 24 листопада.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За даними Фонду, за останні 5 років держава отримувала трохи в середньому понад 2,5 мільярда доларів на рік за транзит російського газу через свої газопроводи, проте вже цього року прибуток від цього знизиться на 40%.

"Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" об'єм газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися (…) Очікується, що це призведе до скорочення доходів України від транзиту газу приблизно на 1,2 млрд доларів США на рік", — заявили у МВФ.

Представники Фонду також нагадали, що чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" спливає вже у 2024 році.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" 10 вересня оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". У свою чергу Федеральне мережеве агентство Німеччини попередило компанію-оператора проекту Nord Stream 2 AG про покарання в разі початку закачування газу в трубопровід до завершення сертифікації. У цьому процесі братиме участь і Україна.

Також повідомлялося, що регулятор ФРН може продовжити термін сертифікації "Північного потоку — 2" до 8 травня 2022 року.

Перед цим ЗМІ стверджували, що Росія хотіла запустити трубопровід в експлуатацію вже в жовтні.