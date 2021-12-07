Родители будут иметь доступ к счетам с деньгами, — Гетманцев об "экономическом паспорте украинца"

По словам главы налогового комитета, Верховная Рада может принять законопроект в целом уже в марте-апреле 2022 года. Баланс на банковских счетах будет отображаться как в гривнах, так и в иностранной валюте.

Родители будут иметь доступ к счетам своих детей в случае принятия "экономического паспорта украинца". Об этом в интервью "24 каналу" заявил нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, доступ к счетам, на которые будут поступать средства за использование национальных недр, будет открыт до момента совершеннолетия детей.

Даниил Гетманцев также сообщил, что каждый родитель сможет отслеживать в режиме реального времени поступление денег на банковские счета, а отображаться баланс будет как гривнах, так и в иностранной валюте.

Глава налогового комитета Рады предположил, что "экономический паспорт украинца" могут утвердить уже в марте-апреле 2022 года.

Документ, по словам Данила Гетманцева, парламент не сможет рассмотреть до конца декабря, поскольку регламент Верховной Рады предусматривает подачу в течение 14 дней альтернативных законопроектов.

Нардеп от "Слуги народа" уверен, что его коллеги, "не мешкая", утвердят "экономический паспорт украинца", который президент Владимир Зеленский анонсировал еще в марте 2021 года.

"Философия законопроектов заключается в том, что дети, которые являются гражданами Украины, должны чувствовать свою причастность к государству не только в виде определенных лозунгов, но и в конкретных материальных вещах – их совладении недрами, которые имеет народ Украины", – резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, что 1 декабря в ходе послания Верховной Раде Владимир Зеленский сообщил о внесении законопроекта об "экономическом паспорте украинца". По словам главы государства, документ предусматривает накопление на счетах несовершеннолетних средств, которые будут получены за счет использования государственных недр.

В комментарии Фокусу нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев объяснял, как будет работать "экономический паспорт украинца". Глава профильного комитета Рады по вопросам налоговой политики заверил, что по достижению 18-летия граждане Украины смогут накопить на своих счетах около $10 тысяч.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что граждане по достижению совершеннолетия смогут получить $10-20 тысяч, а для накопления средств им откроют специальные банковские счета.