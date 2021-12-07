Батьки матимуть доступ до рахунків із грошима, — Гетманцев про "економічний паспорт українця"

За словами голови податкового комітету, Верховна Рада може ухвалити законопроєкт у цілому вже у березні-квітні 2022 року. Баланс на банківських рахунках відображатиметься як у гривнях, так і в іноземній валюті.

Батьки матимуть доступ до рахунків своїх дітей у разі ухвалення "економічного паспорта українця". Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив нардеп від "Слуги народу", голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами, доступ до рахунків, на які надходитимуть кошти за використання національних надр, буде відкрито до повноліття дітей.

Данило Гетьманцев також повідомив, що кожен із батьків зможе відслідковувати в режимі реального часу надходження грошей на банківські рахунки, а відображатиметься баланс як у гривнях, так і в іноземній валюті.

Голова податкового комітету Ради припустив, що "економічний паспорт українця" можуть затвердити вже в березні-квітні 2022 року.

Документ, за словами Данила Гетманцева, парламент не зможе розглянути до кінця грудня, оскільки регламент Верховної Ради передбачає подання протягом 14 днів альтернативних законопроєктів.

Нардеп від "Слуги народу" впевнений, що його колеги, "не зволікаючи", затвердять "економічний паспорт українця", який президент Володимир Зеленський анонсував ще в березні 2021 року.

"Філософія законопроєктів полягає в тому, що діти, які є громадянами України, повинні відчувати свою причетність до держави не лише у вигляді певних гасел, а й у конкретних матеріальних речах — їхньому володінні надрами, які має народ України", — резюмував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що 1 грудня під час послання до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив про внесення законопроєкту про "економічний паспорт українця". За словами глави держави, документ передбачає накопичення на рахунках неповнолітніх коштів, які будуть отримані за рахунок використання державних надр.

У коментарі Фокусу нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснював, як працюватиме "економічний паспорт українця". Голова профільного комітету Ради з питань податкової політики запевнив, що до досягнення 18-річчя громадяни України зможуть накопичити на своїх рахунках майже $10 тисяч.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що громадяни після досягнення повноліття зможуть отримати 10-20 тисяч доларів, а для накопичення коштів їм відкриють спеціальні банківські рахунки.