Газ в Европе подорожал до $1400. На это повлияли слова немецкого министра о "Северном потоке – 2"
Газовые фьючерсы в Европе начали расти в цене еще на прошлой неделе. Подогрела ситуацию глава МИД Германии, которая сказала о невозможности запустить газопровод "Северный поток — 2".
Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 1400 долларов за кубометр, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские газовые фьючерсы выросли в цене 13 декабря до 1390 доллара за кубометр газа (116,5 евро за МВт-час) по индексу голландского хаба TTF. Далее цены немного снизились – 1370 долларов за кубометр (115 евро за МВт-час).
Рост цен на газ последовал за высказыванием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". По ее словам, он еще не соответствует европейским стандартам.
Отметим, что газовые фьючерсы TTF подорожали еще на прошлой неделе. Так, 8 декабря их цена была более 1200 долларов за куб. Эксперты связывали это с внезапной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии.
Снижение потока газа из этого месторождения составляет почти 14 %.
10 декабря цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров.
Фокус ранее писал, как 6 октября цена на газ в Европе установила исторический рекорд, взлетев до $1900 за 1 тыс. кубометров.
Тем временем в Украине с 1 января могут повысить тарифы на распределение газа.