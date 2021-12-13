Газ в Европе подорожал до $1400. На это повлияли слова немецкого министра о "Северном потоке – 2"

Газовые фьючерсы в Европе начали расти в цене еще на прошлой неделе. Подогрела ситуацию глава МИД Германии, которая сказала о невозможности запустить газопровод "Северный поток — 2".

Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 1400 долларов за кубометр, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Январские газовые фьючерсы выросли в цене 13 декабря до 1390 доллара за кубометр газа (116,5 евро за МВт-час) по индексу голландского хаба TTF. Далее цены немного снизились – 1370 долларов за кубометр (115 евро за МВт-час).

Рост цен на газ последовал за высказыванием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". По ее словам, он еще не соответствует европейским стандартам.

Отметим, что газовые фьючерсы TTF подорожали еще на прошлой неделе. Так, 8 декабря их цена была более 1200 долларов за куб. Эксперты связывали это с внезапной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии.

[ + – ] Норвежское месторождение Troll дает в среднем 50 млн кубометров газа в сутки

Снижение потока газа из этого месторождения составляет почти 14 %.

10 декабря цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров.

Фокус ранее писал, как 6 октября цена на газ в Европе установила исторический рекорд, взлетев до $1900 за 1 тыс. кубометров.

Тем временем в Украине с 1 января могут повысить тарифы на распределение газа.