Газ у Європі подорожчав до $1400. На це вплинули слова німецького міністра про "Північний потік – 2"
Газові ф'ючерси в Європі почали зростати в ціні ще минулого тижня. Підігріла ситуацію глава МЗС Німеччини, яка сказала про неможливість запустити газопровід "Північний потік — 2".
Біржові ціни на газ у Європі підскочили майже до 1400 доларів за кубометр, свідчать дані лондонської біржі ICE.
Січневі газові ф'ючерси зросли в ціні 13 грудня до 1390 доларів за кубометр газу (116,5 євро за МВт-годину) за індексом голландського хабу TTF. Далі ціни трохи знизилися – 1370 доларів за кубометр (115 євро за МВт-годину).
Зростання цін на газ відбулося за висловлюванням міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про неможливість ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік — 2". За її словами, він ще не відповідає європейським стандартам.
Зазначимо, що газові ф'ючерси TTF подорожчали ще минулого тижня. Так, 8 грудня їхня ціна була понад 1200 доларів за куб. Експерти пов'язували це із раптовою зупинкою робіт на газовому родовищі Troll у Норвегії.
Зниження потоку газу з цього родовища становить майже 14%.
10 грудня ціни газових ф'ючерсів у Європі вперше з жовтня перевищили 1250 доларів за тисячу кубометрів.
Фокус раніше писав, як 6 жовтня ціна на газ у Європі встановила історичний рекорд, злетівши до $1900 за 1 тис. кубометрів.
Тим часом в Україні з 1 січня можуть підвищити тарифи на розподіл газу.