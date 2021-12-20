Пенсионеры в будущем могут получить "экономический паспорт украинца", — Арахамия

Программу по выплатам, как предположил глава фракции "Слуга народа", необходимо расширить на людей старше 70-80 лет, поскольку у них нет возможности дополнительного заработка.

Действие "экономического паспорта украинца", по которому предусмотрены выплаты 18-летним украинцам, в скором времени может расшириться на пенсионеров. Об этом в интервью Интерфаксу заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Нардеп напомнил, что инициативу об "экономическом паспорте украинца" есть за что критиковать, в том числе за то, что документ будет распространяться на детей 2019 года рождения.

Однако, как отметил Давид Арахамия, после голосования действие документа могут расширить не только на других детей, но и на пенсионеров старше 70-80 лет.

По словам главы фракции "Слуга народа", у людей преклонного возраста нет возможности дополнительно зарабатывать, поэтому программу "экономического паспорта украинца" могут расширить и на эту категорию населения.

"Тут важно, что мы первые сделали этот шаг, и средства за использование украинских недр будут направляться на персональные банковские счета детей и в будущем они смогут использовать их на обучение, покупку жилья", — продолжил Арахамия и исключил возможность отмены "экономического паспорта украинца" в будущем.

Приостановление программы, из-за которого детей оставят без выплат, парламентарий назвал "политическим самоубийством", на которое никто не пойдет.

"Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", — добавил Давид Арахамия и заверил, что "экономические паспорта" не отменят даже в условиях экономического кризиса.

Напомним, 1 декабря в ходе послания Верховной Раде Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об "экономическом паспорте украинца".

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу подробно объяснял, как будут действовать "экономические паспорта", благодаря которым граждане по достижению совершеннолетия смогут получить до $10 тысяч.

Также Даниил Гетманцев заявлял, что у родителей будет доступ к банковским счетам, на которые государство начисляет выплаты по "экономическому паспорту".

Позже глава президентской фракции Давид Арахамия предположил, что 18-летние граждане по "экономическим паспортам" будут получать от $10 до $20 тысяч, которые им будут перечислять на специальные банковские счета.