Пенсіонери в майбутньому можуть отримати "економічний паспорт українця", — Арахамія

Програму з виплат, як припустив голова фракції "Слуга народу", необхідно розширити на людей, які старші за 70-80 років, оскільки вони не мають можливості додаткового заробітку.

Дія "економічного паспорта українця", за яким передбачено виплати 18-річним українцям, незабаром може розширитися на пенсіонерів. Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Нардеп нагадав, що ініціативу про "економічний паспорт українця" є за що критикувати, зокрема за те, що документ поширюватиметься на дітей 2019 року народження.

Проте, як зазначив Давид Арахамія, після голосування дію документа можуть розширити не лише на інших дітей, а й на пенсіонерів, старших за 70-80 років.

За словами голови фракції "Слуга народу", люди похилого віку не мають можливості додатково заробляти, тому програму "економічного паспорта українця" можуть розширити й на цю категорію населення.

"Тут важливо, що ми перші зробили цей крок, і кошти за використання українських надр спрямовуватимуться на персональні банківські рахунки дітей, і в майбутньому вони зможуть використати їх на навчання, купівлю житла", — продовжив Арахамія та виключив можливість скасування "економічного паспорта українця" в майбутньому.

Зупинення програми, через яку дітей залишать без виплат, парламентар назвав "політичним самогубством", на яке ніхто не піде.

"Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "Я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", — додав Давид Арахамія та запевнив, що "економічні паспорти" не скасують навіть в умовах економічної кризи.

Нагадаємо, 1 грудня під час послання до Верховної Ради Володимир Зеленський анонсував внесення законопроєкту про "економічний паспорт українця".

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у коментарі Фокусу докладно пояснював, як діятимуть "економічні паспорти", завдяки яким громадяни з досягнення повноліття зможуть отримати до $10 тисяч.

Також Данило Гетманцев заявляв, що в батьків буде доступ до банківських рахунків, на які держава нараховує виплати за "економічним паспортом".

Пізніше глава президентської фракції Давид Арахамія припустив, що 18-річні громадяни за "економічними паспортами" отримуватимуть від $10 до $20 тисяч, які їм перераховуватимуть на спеціальні банківські рахунки.