Офис президента предупредил об изменении цен на поставку газа: вырастут ли тарифы для украинцев
Цены на распределение и доставку газа для украинцев могут меняться в пределах 10-11%. В Европе же стоимость газа превысила планку в 2 100 долларов за тысячу кубов.
Тарифы на распределение и доставку газа могут незначительно корректироваться из-за высоких цен этого вида топлива в Европе. Об этом написал замглавы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурма в колонке издания "Корреспондент".
Колебания будут в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом цена газа для населения в нынешнем отопительном сезоне не поднимется, пояснил чиновник.
По словам Шурмы, Кабмин выделил деньги на сохранение тарифов на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 гривен за кубометр.
Тарифы на электроэнергию для населения не подняли, а некоторым категориям потребителей даже снизили, добавил он.
"Повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения", – заявил Шурма.
Тарифный кризис используют политики-популисты и оппозиция, чтобы безосновательно критиковать власть, уверен замглавы ОП.
Что происходит с ценами на газ?
Цены газовых фьючерсов на голландском хабе TTF 21 декабря два раза побили исторический максимум. Первый рекорд был на уровне 2 063 долларов за тысячу кубометров. Второй раз цена на газ взлетела до 2 137 долларов и была выше 2 100 долларов в течение торгов.
Фьючерсные контракты на газ начали расти с 20 декабря из-за поведения российского "Газпрома". Монополист не стал бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь и отказался от допмощностей для транзита газа через Украину.
Отметим, что 20 декабря цена на газ поднялась выше 1900 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупредил украинцев о "чрезвычайных мерах", если в Европе газ сохранит стоимость на уровне 2 тыс. долларов. По его словам, до февраля газ в Украине будут продавать по 7,96 гривен за куб.