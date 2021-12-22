Офис президента предупредил об изменении цен на поставку газа: вырастут ли тарифы для украинцев

Цены на распределение и доставку газа для украинцев могут меняться в пределах 10-11%. В Европе же стоимость газа превысила планку в 2 100 долларов за тысячу кубов.

Тарифы на распределение и доставку газа могут незначительно корректироваться из-за высоких цен этого вида топлива в Европе. Об этом написал замглавы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурма в колонке издания "Корреспондент".

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Колебания будут в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом цена газа для населения в нынешнем отопительном сезоне не поднимется, пояснил чиновник.

По словам Шурмы, Кабмин выделил деньги на сохранение тарифов на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 гривен за кубометр.

Тарифы на электроэнергию для населения не подняли, а некоторым категориям потребителей даже снизили, добавил он.

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"Повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения", – заявил Шурма.

Тарифный кризис используют политики-популисты и оппозиция, чтобы безосновательно критиковать власть, уверен замглавы ОП.

Что происходит с ценами на газ?

Цены газовых фьючерсов на голландском хабе TTF 21 декабря два раза побили исторический максимум. Первый рекорд был на уровне 2 063 долларов за тысячу кубометров. Второй раз цена на газ взлетела до 2 137 долларов и была выше 2 100 долларов в течение торгов.

Фьючерсные контракты на газ начали расти с 20 декабря из-за поведения российского "Газпрома". Монополист не стал бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь и отказался от допмощностей для транзита газа через Украину.

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Отметим, что 20 декабря цена на газ поднялась выше 1900 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупредил украинцев о "чрезвычайных мерах", если в Европе газ сохранит стоимость на уровне 2 тыс. долларов. По его словам, до февраля газ в Украине будут продавать по 7,96 гривен за куб.