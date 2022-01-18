Производители стекла в Украине заявили о частичной остановке заводов из-за цен на газ

Под угрозой увольнения из-за критической ситуации в промышленности оказались 12 тысяч украинцев. Также пострадать могут смежные отрасли.

Украинская стекольная промышленность находится на грани краха из-за цен на газ. Три предприятия уже остановились, остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины".

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"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции", — сообщили предприниматели.

В ассоциации отмечают, что из-за цены на газ продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.

Представители стеклянной промышленности обратились к правительству за помощью и поддержкой.

Они просят, в частности, разработку и внедрение целевой программы поддержки предприятий стекольной отрасли Украины, в том числе путем предоставления льготных антикризисных кредитов.

Напомним, об остановке производства из-за высоких цен на газ ранее заявляли в ассоциации украинских кондитеров, хлебопекари, производители курятины, молзаводы и другие фабрики. Предприниматели говорят, что нынешние цены на голубое топливо составляют значительную часть в себестоимости продукции, поэтому приходится или значительно повышать на нее цену, или закрывать компании из-за убыточности.