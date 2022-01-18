Виробники скла в Україні заявили про часткову зупинку заводів через ціни на газ

Під загрозою звільнення через критичну ситуацію в промисловості опинилися 12 тисяч українців. Також постраждати можуть суміжні галузі.

Українська скляна промисловість перебуває на межі краху через ціни на газ. Три підприємства вже зупинилися, решта перейшли у стадію технологічного простою, щоб не допустити повної зупинки печей. Про це заявили у пресслужбі Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України".

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"Катастрофічне зростання ціни на природний газ, яке становить до 50% собівартості скляної продукції, має руйнівні наслідки для цілої галузі реального сектору української економіки, оскільки відбувається стрімке об'єктивне зростання кінцевої ціни української продукції", — повідомили підприємці.

В асоціації зазначають, що через ціну на газ продукція українських компаній стає неконкурентоспроможною як на внутрішньому, так і міжнародному ринках.

Представники скляної промисловості звернулися до уряду за допомогою та підтримкою.

Вони просять, зокрема, розробку та впровадження цільової програми підтримки підприємств скляної галузі України, зокрема шляхом надання пільгових антикризових кредитів.

Нагадаємо, про зупинку виробництва через високі ціни на газ раніше заявляли в асоціації українських кондитерів, хлібопекарі, виробники курятини, молокозаводи та інші фабрики. Підприємці кажуть, що нинішні ціни на блакитне паливо становлять значну частину собівартості продукції, тому доводиться або значно підвищувати на неї ціну, або закривати компанії через збитковість.