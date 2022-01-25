Украина вновь закупит электроэнергию из Беларуси

Беларусь окажет аварийную помощь украинской энергосистеме по запросу Украины.

Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси со вторника, 25 января. В рамках договора об аварийной помощи Беларусь поставит электричество в Украину. Максимальная мощность составит 150 МВт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт", — рассказали в минэрго Беларуси.

Недавно в Офисе президента заявляли, что Украина нарастила угля в три раза. Отключений электричества для украинцев не будет. По словам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой. За последнии 3 месяца в Украине количество угля увеличилось в 3 раза — более 800 тысяч.

Напомним, 18 ноября Беларусь приостановила поставки электроэнергии в Украину. Конкретные причины приостановки не назывались, в Беларуси решение обьяснили условиями контракта. Мощность экспорта опустилась с 415 до нуля МВт. Но 22 ноября поставки электроэнергии в Украину из Беларуси возобновились. По словам министра энергетики Романа Галущенка, Украина не ожидает стабильных поставок электричества из соседней страны.

Ранее сообщалось, что Словакия также помогала с аварийной поставкой электроэнергии в Украину. Причиной сложившейся ситуации в "Укрэнерго" называют повышенную аварийность на тепловых электростанциях, принадлежащих компании "ДТЭК".

Фокус писал, что с начала отопительного сезона электричество отключают каждому 4 украинцу.