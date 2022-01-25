Україна знову закупить електроенергію з Білорусі

Білорусь надасть аварійну допомогу українській енергосистемі на запит України.

Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі з вівторка, 25 січня. У межах договору про аварійну допомогу Білорусь поставить електрику в Україну. Максимальна потужність становитиме 150 МВт. Про це повідомили у Міністерстві енергетики Білорусі.

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"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у межах двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність складе 150 МВт", — розповіли в Мінерго Білорусі.

Нещодавно в Офісі президента заявляли, що Україна наростила вугілля втричі. Відключень електрики для українців не буде. За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, ситуація в українській енергетиці є стабільною та контрольованою. За останні три місяці в Україні кількість вугілля збільшилася втричі — понад 800 тисяч.

Нагадаємо, 18 листопада Білорусь призупинила постачання електроенергії в Україну. Конкретні причини призупинення не називалися, у Білорусі рішення пояснили умовами контракту. Потужність експорту опустилася з 415 до нуля МВт. Але 22 листопада постачання електроенергії в Україну з Білорусі відновилося. За словами міністра енергетики Романа Галущенка, Україна не очікує на стабільне постачання електрики із сусідньої країни.

Раніше повідомлялося, що Словаччина також допомагала з аварійним постачанням електроенергії в Україну. Причиною ситуації в "Укренерго" називають підвищену аварійність на теплових електростанціях, що належать компанії "ДТЕК".

Фокус писав, що з початку опалювального сезону електрику відключають кожному 4 українцеві.