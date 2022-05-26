Прикрыли бензиновый туризм: Венгрия ввела ограничения на заправку автомобилей из Украины

Венгерский министр Гергель Гуляш заявил, что с 27 мая по фиксированной государством цене на АЗС авто с иностранными номерами заправиться бензином и дизелем уже не смогут.

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Правительство Венгрии приняло решение запретить автомобилям с иностранными номерами заправляться на заправках, где топливо продают по фиксированной государством цене, а не по коммерческим ценам. В правительстве Венгрии считают, что это может прикрутить "бензиновый туризм" из Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Украину из Венгрии приезжали дилеры с большими автомобилями или даже двойными топливными баками, чтобы продавать потом заправленное топливо на родине по более высокой цене", — отмечает издание Autonavigator.

Там объяснили, что официальная цена топлива на АЗС Венгрии с ноября 2021 года составляла 480 форинтов за литр (около 40 гривен). С 27 мая по фиксированной государственной цене можно будет заправлять только автомобили с венгерскими номерами. Остальным придется заправляться по розничной цене.

"Розничная цена на топливо для легковых и грузовых автомобилей свыше 10 тонн сохранится, и с завтрашнего дня составит "всего" 661 форинт за литр бензина (54,2 грн.), а по дизельному топливу – 679 форинтов за литр (55,7 грн.)", — пишет венгерское издание.

Напомним, как писал Фокус, литр бензина в Украине теперь стоит около 49-52 грн, а дизтоплива — 56-57 грн. Автогаз заправки реализуют по цене 34-39,99 грн за литр.

Ранее эксперты отмечали, что сгладить ценовой шок от подорожания топлива могли резервы нефтепродуктов.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины временно отменил государственное регулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо.