Прикрили бензиновий туризм: Угорщина запровадила обмеження на заправку автомобілів з України

Угорський міністр Гергель Гуляш заявив, що з 27 травня за фіксованою державою ціною на АЗС авто з іноземними номерами заправити бензином та дизелем вже не зможуть.

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Уряд Угорщини прийняв рішення заборонити автомобілям з іноземними номерами заправлятися на заправках, де паливо продають за фіксованою державою ціною, а не за комерційними цінами. В уряді Угорщини вважають, що це може прикрутити "бензиновий туризм" з України. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"В Україну з Угорщини приїжджали дилери з великими автомобілями або навіть подвійними паливними баками, щоб потім продавати заправлене паливо на батьківщині за вищою ціною", — зазначає видання Autonavigator.

Там пояснили, що офіційна ціна палива на АЗС Угорщини з листопада 2021 року становила 480 форинтів за літр (близько 40 гривень). З 27 травня за фіксованою державною ціною можна буде заправляти лише автомобілі з угорськими номерами. Решті доведеться заправлятися за роздрібною ціною.

"Роздрібна ціна на пальне для легкових та вантажних автомобілів понад 10 тонн збережеться, і від завтра становитиме "всього" 661 форинт за літр бензину (54,2 грн), а по дизельному паливу — 679 форинтів за літр (55,7 грн)", — пише угорське видання.

Нагадаємо, як писав Фокус, літр бензину в Україні тепер коштує близько 49-52 грн, а дизпалива — 56-57 грн. Автогаз заправки продають за ціною 34-39,99 грн за літр.

Раніше експерти наголошували, що згладити ціновий шок від подорожчання палива могли резерви нафтопродуктів.

Як повідомляли, Кабінет Міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на газ, бензин та дизельне паливо.