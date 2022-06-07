Деньги на отходах: что нужно Украине для отказа от затрат на импорт российского газа

Украина может производить около 9,7 млрд. кубов биогаза в год – это объем, что соответствует нынешнему импорту природного газа. Эксперт отметил, что такая цель вполне может быть реализована, но не сейчас.

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Цель достижения производства 0,5 млрд кубометров биометана в год можно было бы реализовать за два мирных года. Но боевые действия будут тормозить инвестиции. Такую позицию высказал Фокусу глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха. За 2020 год суммарная мощность биоустановок составила 230 млн. кубометров, в 2021 году — около 272 млн. кубометров биогаза.

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По его словам, биометан — новый продукт, который ранее никогда в Украине не производился. Поэтому есть регуляторные препятствия для наращивания производства.

Он говорит, что, во-первых, в Украине технический регламент природного газа рассчитан только на классический газ, поэтому требует, чтобы в составе было до 0,02% кислорода. Для биометана характерная доля кислорода – 0,2-1%. Это не проблема для газовой сети, во всем мире стандарты разрешают до 1% кислорода для биометана. В Украине подобные нормы уже прописаны в новом Техническом регламенте природного газа.

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"Ожидаем, когда этот документ утвердит Кабинет министров. Я думаю, это должно произойти в ближайшие месяцы", – прогнозирует Георгий Гелетуха.

Он называет еще один барьер на пути развития отрасли — нужен электронный Реестр биометана, в который будут вносить каждый куб изготовленного биометана. Там же будет генерироваться гарантия происхождения — доказательство того, что биометан был изготовлен из биомассы, возобновляемого источника энергии. Это нужно, в том числе, для продажи биометана за границу.

Верховная Рада осенью 2021 приняла закон о развитии производства биометана, которым обязала Кабмин за полгода разработать порядок функционирования такого реестра. Срок истек в мае, на фоне полномасштабной войны все затянулось. Но Георгий Гелетуха надеется, что этот вопрос будет решен в течение нескольких месяцев.

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После решения регуляторных нюансов основным препятствием в развитии отрасли остается война. Учитывая этот фактор, Гелетуха прогнозирует: "Видимо, в этом году мы еще не увидим первого биометана. Если бы не было войны, мы бы его увидели уже в этом году. Но в следующем году мы точно увидим несколько первых установок, которые будут производить биометан".

В ответ на вопрос, насколько реалистично выйти на объем производства 0,5 млрд куб./год в течение двух лет, глава профильной ассоциации рассуждает: "Типичная производительность биометанового завода — примерно 10 млн. кубов в год. Чтобы получить 0,5 млрд кубометров, нужно 50 таких установок. Реально ли это за два года? Я думаю, что за два мирных года это реально".

Для реализации таких планов необходимы инвестиции. "Один биометановый завод стоит около 15 млн. евро. Чтобы подавать в сеть 0,5 млрд кубов биометана, нужно 750 млн. евро инвестиций", — подсчитал Георгий Гелетуха.

Напомним, гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон недавно заявил, что для Украины вполне реально через два года производить 0,5 млрд кубометров биогаза в год.

Ранее сообщалось, что ЕС импортирует из РФ 155 млрд кубометров газа в год, однако планирует заменить его сжиженным газом из США или Катара.