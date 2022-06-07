Гроші на відходах: що потрібно Україні для відмови від витрат на імпорт російського газу

Україна може виробляти близько 9,7 млрд кубів біогазу на рік — це обсяг, що відповідає нинішньому імпорту газу. Експерт зазначив, що така мета цілком може бути реалізована, але не зараз.

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Цілі досягнення виробництва 0,5 млрд кубометрів біометану на рік можна було б реалізувати за два мирні роки. Але бойові дії гальмуватимуть інвестиції. Таку позицію висловив Фокусу голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За 2020 рік сумарна потужність біоустановок склала 230 млн. кубометрів, у 2021 році — близько 272 млн. кубометрів біогазу.

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За його словами, біометан є новим продуктом, який раніше ніколи в Україні не вироблявся. Тому є регуляторні перешкоди на шляху нарощування виробництва.

Він каже, що, по-перше, в Україні технічний регламент природного газу розрахований лише на класичний газ, тож вимагає, щоб у складі було до 0,02% кисню. Для біометану характерна частка кисню — 0,2-1%. Це не проблема для газової мережі, у всьому світі стандарти дозволяють до 1% кисню для біометану. В Україні такі норми вже прописані в новому Технічному регламенті природного газу.

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"Чекаємо, коли цей документ затвердить Кабінет міністрів. Я думаю, це має статися найближчими місяцями", — прогнозує Георгій Гелетуха.

Він називає ще один бар'єр на шляху розвитку галузі — потрібен електронний Реєстр біометану, до якого вноситимуть кожен куб виготовленого біометану. Там же генеруватиметься гарантія походження — доказ того, що біометан виготовили з біомаси, джерела відновлюваної енергії. Це необхідно, зокрема, для продажу біометану за кордон.

Верховна Рада восени 2021 року ухвалила закон про розвиток виробництва біометану, яким зобов'язала Кабмін за пів року розробити порядок функціонування такого реєстру. Термін закінчився у травні, на тлі повномасштабної війни все затягнулося. Але Георгій Гелетуха сподівається, що це питання вирішать протягом кількох місяців.

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Після вирішення регуляторних нюансів основною перешкодою у розвитку галузі залишиться війна. З огляду на цей фактор, Гелетуха прогнозує: "Мабуть, цього року ми ще не побачимо першого біометану. Якби не було війни, ми б його побачили вже цього року. Але наступного року ми точно побачимо кілька перших установок, які будуть виробляти біометан".

У відповідь на запитання, наскільки реалістично вийти на обсяг виробництва 0,5 млрд кубометрів, голова профільної асоціації розмірковує: "Типова потужність біометанового заводу — приблизно 10 млн кубів на рік. Щоб отримати 0,5 млрд кубометрів, потрібно 50 таких установок. Чи реально це за два роки? Я думаю, що за два мирні роки це реально".

Для реалізації таких планів потрібні інвестиції. "Один біометановий завод коштує близько 15 млн євро. Щоб подавати в мережу 0,5 млрд кубів біометану, потрібно 750 млн євро інвестицій", — підрахував Георгій Гелетуха.

Нагадаємо, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон нещодавно заявив, що для України цілком реально через два роки виробляти 0,5 млрд кубометрів біогазу на рік.

Раніше повідомлялося, що ЄС імпортує з РФ 155 млрд. кубометрів газу на рік, проте планує замінити його зрідженим газом зі США або Катару.