Война всему виной: добыча газа в Украине в 2022 году сократится на 20%

В последние годы Украина добывала около 20-21 млрд кубометров природного газа ежегодно. В 2022 году из-за войны объемы добычи будут меньше.

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Украина со середины нулевых годов добывала приблизительно 20-21 млрд кубометров газа в год. В текущем году объемы добычи могут снизиться на 20% из-за боевых действий. Об этом Фокусу сообщил президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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"Традиционно у нас было 20-21 млрд кубометров собственной добычи — это и государственная компания "Укргазвидобування", и частные компании. Вероятно, если в этом году будет 17 млрд. кубометров собственной газодобычи — то это будет очень хорошо", — сказал Гончар.

Он подчеркнул, что ряд газовых месторождений находятся не возле зоны боевых действий, а непосредственно в этой зоне. И в этом году сокращение добычи будет не потому, что истощены месторождения, а по причине остановки добычи из-за угрозы жизни персонала компаний.

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В ответ на вопрос о вариантах замещения импортного газа Михаил Гончар смещает акценты: "Нужно исходить из того, что у нас есть. Сейчас нужно будет смотреть с точки зрения сокращения потребления газа там, где это возможно".

Он констатирует, что в Украине сократится потребление газа из-за разрушенных заводов, которые были крупными потребителями — но это не то сокращение, к которому стоит стремиться.

По его словам, самый хороший вариант — использовать газ собственной добычи, стремиться к увеличению добычи.

Также Михаил Гончар выступает за наращивание производства биометана: "Сейчас удачное время присоединиться к программе биогаза. Когда утверждали зеленый тариф — включение туда биогаза оттеснили. Мол, это не совсем экологически чистый вид топлива, так как выделяется СО2. Но нам сейчас не до этого. Стране нужно выжить в условиях вооруженной агрессии".

Отметим, ранее глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха сказал Фокусу, что Украина могла бы нарастить производство биометана до 0,5 млрд кубометров в год — для этого нужно 50 биометановых заводов стоимостью около 15 млн евро каждый. По его словам, в мирное время такой цели можно было бы достичь за два года.

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Эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что в условиях войны реализовывать проекты по замещению импортного газа будет крайне сложно: "Не знаю, будет ли кто-нибудь готов к такому. У нас и до полномасштабной войны были большие трудности с реализацией таких проектов. По многим причинам. Прежде всего из-за отсутствия рынка, как предпосылки для развития. В условиях, когда государство постоянно пытается зарегулировать рынок для того, чтобы была низкая цена, это не будет работать".

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Андриан Прокип категоричен: "Ни один механизм не будет работать, если не будет благоприятной рыночной среды. Все будет упираться в деньги. А инвесторы на непрогнозируемые условия ведения бизнеса при постоянной зарегулированности не пойдут".

Напомним, недавно гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сказал, что Украина способна полностью отказаться от российского газа. Частично этому может способствовать увеличение объемов производства биометана из отходов.

Со своей стороны, глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха говорит, Украина могла бы производить около 9,7 млрд кубов биогаза в год – это объем, что соответствует нынешнему импорту природного газа. Но для достижения такой цели нужно время и миллиарды евро инвестиций.