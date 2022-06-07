Війна всьому виною: видобуток газу в Україні у 2022 році скоротиться на 20%

В останні роки Україна видобувала близько 20-21 млрд кубометрів природного газу щорічно. У 2022 році через війну обсяги видобутку будуть меншими.

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Україна з середини нульових років видобувала приблизно 20-21 млрд кубометрів газу на рік. Цьогоріч обсяги видобутку можуть знизитися на 20% через бойові дії. Про це Фокусу повідомив президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

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"Традиційно у нас було 20-21 млрд кубометрів власного видобутку — це і державна компанія "Укргазвидобування", і приватні компанії. Ймовірно, якщо цього року буде 17 млрд кубометрів власного газовидобутку — це буде дуже добре", — сказав Гончар.

Він наголосив, що низка газових родовищ знаходяться не біля зони бойових дій, а безпосередньо у цій зоні. І цьогоріч скорочення видобутку буде не тому, що виснажені родовища, а через зупинку видобутку у зв'язку із загрозою життю персоналу компаній.

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У відповідь на питання про варіанти заміщення імпортного газу Михайло Гончар зміщує акценти: "Потрібно виходити з того, що у нас є. Зараз потрібно буде дивитися з точки зору скорочення споживання газу там, де це можливо".

Він констатує, що в Україні скоротиться споживання газу через зруйновані заводи, які були великими споживачами — але це не те скорочення, якого варто прагнути.

За його словами, найкращий варіант — використовувати газ власного видобутку, прагнути збільшення видобичі.

Також Михайло Гончар виступає за нарощування виробництва біометану: "Зараз вдалий час приєднатися до програми біогазу. Коли затверджували зелений тариф — включення туди біогазу відтіснили. Мовляв, це не зовсім екологічно чистий вид палива, оскільки виділяється СО2. Але нам зараз не до цього. Країні потрібно вижити в умовах збройної агресії".

Зазначимо, раніше голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха сказав Фокусу, що Україна могла б наростити виробництво біометану до 0,5 млрд кубометрів на рік — для цього потрібно 50 біометанових заводів вартістю близько 15 млн євро кожен. За його словами, у мирний час такої мети можна було б досягнути за два роки.

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Експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що в умовах війни реалізовувати проекти із заміщення імпортного газу буде вкрай складно: "Не знаю, чи буде хтось готовий до такого. У нас і до повномасштабної війни були величезні проблеми з реалізацією таких проектів. З багатьох причин. Передусім — через відсутність ринку як передумови для розвитку. В умовах, коли держава постійно намагається зарегулювати ринок, щоб була низька ціна, це не буде працювати".

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Андріан Прокіп категоричний: "Жоден механізм не працюватиме, якщо не буде сприятливого ринкового середовища. Все впиратиметься в гроші. А інвестори на непрогнозовані умови ведення бізнесу за умов постійної зарегульованості не підуть".

Нагадаємо, нещодавно гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон сказав, що Україна здатна повністю відмовитись від російського газу. Частково цьому може сприяти збільшення обсягів виробництва біометану з відходів.

Зі свого боку, голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха каже, що Україна могла б виробляти близько 9,7 млрд кубів біогазу на рік — це обсяг, що відповідає нинішньому імпорту природного газу. Але для досягнення такої мети потрібен час та мільярди євро інвестицій.