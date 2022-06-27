Миллиарды для своих: сколько валюты отправляют украинцы из-за границы домой

Украинцы перевели из-за границы своим близким более $4 млрд за пять месяцев текущего года. Это на 20% меньше, чем в годом ранее.

В 2022 году украинские граждане переводят меньше денег из-за границы, чем в минувшем году. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, опрошенных Фокусом банков и "Укрпошты", говорится в статье "Валюту — домой. Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину".

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Всего за январь-май 2022 года Украина получила из-за границы частных переводов на сумму $4,074 млрд, сообщили в Нацбанке. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

Через ОТП Банк за эти же пять месяцев физлица в Украине получили более 20 тыс. переводов на общую сумму около 2 млрд грн, сообщила Фокусу старший эксперт сектора развития розничного бизнеса ОТП Банка Елизавета Трындюк. По ее словам, в минувшем году из-за рубежа поступило 28 тыс. частных переводов на общую сумму почти 3 млрд. грн.

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"Через международные платежные системы наибольшее количество переводов было отправлено из США, Италии, Германии. Что касается SWIFT переводов, то они наиболее чисто были отправлены из США, Великобритании, Германии, Кипра", — сказала Елизавета Трындюк.

Ощадбанк за январь-май 2022 года обеспечил получение 434 тыс. международных переводов, в гривневом эквиваленте сумма составила 3,9 млрд., самые большие суммы поступили из США, Польши, Чехии, Германии Италии. В минувшем году за пять месяцев украинцы через Ощадбанк получили из-за границы 482 тыс. международных переводов на сумму в эквиваленте 4,8 млрд. грн.

Денис Воробьев, директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ, рассказал Фокусу, что за январь-май 2022 года ПУМБ выплатил 72,6 тыс. переводов на сумму 931 млн. грн.

После начала полномасштабной войны значительно возросли поступления из Польши.

В минувшем году объемы переводов были больше: 109,7 тыс. на сумму 1 млрд 570 млн грн. В основном, деньги украинцам поступали из таких стран, как США, Италия, Германия, Израиль, Россия, Польша, Великобритания, Испания, Турция, Чехия. Денис Воробьев подчеркнул, что после начала полномасштабной войны значительно возросли поступления денежных переводов из Польши.

Деньги из-за границы также можно получить в отделениях "Укрпошты". Есть два вида услуг — международные почтовые переводы и переводы через международные платежные системы, пояснил Фокусу директор департамента финансового бизнеса "Укрпошты" Олег Кляпко.

"Через международные почтовые переводы за пять месяцев этого года в Украину поступило более 63,4 тыс. переводов на сумму 272,6 млн грн. Сумма выплат через международные платежные системы Western Union и MoneyGram за тот же период составляет 26 млн. грн, их получили около 6 тысяч клиентов", — сказал Олег Кляпко.

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По его словам, за пять месяцев прошлого года поступило почти 247 тыс. международных почтовых переводов на сумму в эквиваленте почти 1 млрд. грн, а по международным платежным системам 1,2 тыс. переводов на сумму около 10 млн. грн.

По международным почтовым переводам в 2022 году больше всего денег поступило из России, Казахстана и Молдовы, отметил Кляпко. Он подчеркнул, что после широкомасштабного вторжения России в Украину "Укрпошта" приостановила выплату переводов из России. По международным платежным системам больше всего переводов поступило из Италии, Польши, США.

Напомним, в последние годы суммы денежных переводов из-за границы стабильно росли: в 2020-ом году это было около $9,5 млрд, в 2021-ом рекордные $15 млрд.

Как сообщалось, еще в 2015-ом больше 25% всех поступлений приходили из России, а через пять лет, в 2020-ом, эта часть уменьшилась до 7,2%.