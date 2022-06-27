Мільярди для своїх: скільки валют відправляють українці з-за кордону додому

Українці перевели з-за кордону своїм близьким понад $4 млрд за п'ять місяців цього року. Це на 20% менше, ніж роком раніше.

2022 року українські громадяни переказують менше грошей з-за кордону, ніж минулого року. Про це свідчать дані Нацбанку, опитаних Фокусом банків та "Укрпошти", йдеться у статті "Валюту — додому. Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну".

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Усього за січень-травень 2022 року Україна отримала з-за кордону приватні перекази на суму $4,074 млрд, повідомили в Нацбанку. Це на 20% менше, ніж торік.

Через ОТП Банк за ці п'ять місяців фізособи в Україні отримали понад 20 тис. переказів на загальну суму близько 2 млрд грн, повідомила Фокусу старша експертка сектору розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку Єлизавета Триндюк. За її словами, минулого року з-за кордону надійшло 28 тис. приватних переказів на загальну суму майже 3 млрд грн.

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"Через міжнародні платіжні системи найбільша кількість переказів відправлена зі США, Італії, Німеччини. Щодо SWIFT переказів, то вони найчастіше були відправлені зі США, Великобританії, Німеччини, Кіпру", — сказала Єлизавета Триндюк.

Ощадбанк за січень-травень 2022 року забезпечив отримання 434 тис. міжнародних переказів, у гривневому еквіваленті сума становила 3,9 млрд, найбільші суми надійшли із США, Польщі, Чехії, Німеччини Італії. Минулого року за п'ять місяців українці через Ощадбанк отримали з-за кордону 482 тис. міжнародних переказів на суму в еквіваленті 4,8 млрд грн.

Денис Воробйов, директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ, розповів Фокусу, що за січень-травень 2022 року ПУМБ виплатив 72,6 тис. переказів на суму 931 млн грн.

Після початку повномасштабної війни значно зросли надходження із Польщі.

Минулого року обсяги переказів були більшими: 109,7 тис. на суму 1 млрд 570 млн грн. Здебільшого гроші українцям надходили з таких країн, як США, Італія, Німеччина, Ізраїль, Росія, Польща, Велика Британія, Іспанія, Туреччина, Чехія. Денис Воробйов наголосив, що після початку повномасштабної війни значно зросли надходження грошових переказів із Польщі.

Гроші з-за кордону також можна отримати у відділеннях "Укрпошти". Є два види послуг — міжнародні поштові перекази та перекази через міжнародні платіжні системи, пояснив Фокусу директор департаменту фінансового бізнесу "Укрпошти" Олег Кляпко.

"Через міжнародні поштові перекази за п'ять місяців цього року в Україну надійшло понад 63,4 тис. переказів на суму 272,6 млн грн. Сума виплат через міжнародні платіжні системи Western Union і MoneyGram за той же період становить 26 млн грн, їх отримали близько 6 тисяч клієнтів", — сказав Олег Кляпко.

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За його словами, за п'ять місяців минулого року надійшло майже 247 тис. міжнародних поштових переказів на суму в еквіваленті майже 1 млрд грн, а за міжнародними платіжними системами 1,2 тис. переказів на суму близько 10 млн грн.

За міжнародними поштовими переказами у 2022 році найбільше грошей надійшло з Росії, Казахстану та Молдови, зазначив Кляпко. Він наголосив, що після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Укрпошта" призупинила виплату переказів із Росії. За міжнародними платіжними системами найбільше переказів надійшло з Італії, Польщі, США.

Нагадаємо, в останні роки суми грошових переказів з-за кордону стабільно зростали: у 2020-му році це було близько $9,5 млрд, у 2021-му рекордні $15 млрд.

Як повідомлялося, ще у 2015 понад 25% усіх надходжень приходили з Росії, а через п'ять років, 2020-го, ця частка зменшилася до 7,2%.