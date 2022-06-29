Для себя и на экспорт: сколько растительного масла произведет Украина в 2022 году

Война подорвала основные экспортные отрасли Украины. Подсолнечное масло не стало исключением. Фокус выяснил, насколько в 2022 году просядут его поставки за рубеж

До вторжения России объемы производства подсолнечного масла в Украине значительно превышали потребности внутреннего потребления о чем Фокус пишет в своем обзоре "Как по маслу. Насколько изменится объем урожая подсолнечника и цены на масло в 2022 году".

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"В последние годы в Украине производилось около 6 млн тонн подсолнечного масла, львиная доля которого экспортировалась. Основные поставки отечественной продукции производились морским транспортом. В общей сложности из украинских портов ежемесячно экспортировалось 5-6 млн тонн агропродовольственной продукции", — говорит Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН.

Важно

Как по маслу. Каким будет урожай подсолнечника и цены на подсолнечное масло в 2022 году

В 2021 году из всего объема произведенного в Украине подсолнечного масла 5,1 млн тонн (около 85%) отправили на экспорт. С такими показателями Украина со значительным опережением занимала позицию мирового лидера в экспорте этого продукта. На втором месте была Россия, которая в 2021 году экспортировала 2,4 млн тонн подсолнечного масла.

Николай Пугачев напоминает, что с начала российского вторжения порты Украины в Черном и Азовском морях были заблокированы, а коммерческие суда атакованы. Соответственно, поставки продовольствия водным транспортом прекратились. При этом, возможностей альтернативных наземных путей для экспорта подсолнечного масла в прежних объемах Украине явно не достаточно. Как сообщил генеральный директор "Ассоциации Укролияпром" Степан Капшук на конференции ГС "Всеукраинский аграрный форум" (ВАФ), в портах страны сегодня заблокированными остаются 500 тыс. тонн масла.

С другой стороны, из-за временной оккупации части территории посевные площади под подсолнечником сократились на 28% и опрошенные Фокусом эксперты в 2022 году ожидают снижения урожая этой масличной культуры почти вдвое. Так что в итоге экспорт подсолнечного масла из Украины в 2022 году сильно просядет.

"Скорее всего, по результатам 2022 года Украине едва удастся удержать лидерство, хотя объемы экспорта, конечно, будут сокращены", — отмечает в комментарии Фокусу Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). То есть, по всей видимости, Украина в 2022 году сможет экспортировать не более 2,5-2,7 млн тонн подсолнечного масла, то есть, опередив Россию с минимальным отрывом.

Напомним, по мнению ООН, обезвреживание морских мин вокруг ключевых украинских портов займет несколько месяцев.

Ранее Фокус писал, что урожай зерновых в Украине из-за агрессии России в 2022 году упадет на 30-40%.

Также Фокус сообщал, что потери украинской экономики по итогам 2022 года по разным оценкам могут составить от 20% до 60%.